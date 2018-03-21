Среда, 21 Марта 2018 14:44

АрмИнфо. Даже после прозрачного намека президента Сержа Саргсяна о намерении выдвинуться на пост премьера Армении после истечения своих полномочий оппозиционные силы страны, постоянно выступающие с громогласными заявлениями о намерении предотвратить воспроизводство нынешнего правящего режима, не смогли придти к консенсусу.

Противоречия не сумели преодолеть и внутри парламентского блока "Елк". Как сообщила в беседе с корреспондентом АрмИнфо депутат от блока, член партии "Гражданский договор" Лена Назарян, представители ГД считают, что самым верным способом бороться против воспроизводства Сержа Саргсяна у руля власти является уличная борьба. "Так как в данном конкретном случае фракционная борьба не увенчается успехом из-за немногочисленности представителей оппозиции в Парламенте. Мы считаем, что самый сложный, но единственно верный вариант борьбы - это уличная. Этот тот случай, когда именно граждане Армении будут выбирать свое будущее и свою судьбу", - подчеркнула депутат. Назарян также отметила, что на данный момент представители партии "Гражданский договор" разрабатывают план действий и в скором времени смогут представить его общественности.

Назарян также отметила, что, так как в блок "Елк" входят 3 различные партии, которые в данном вопросе не смогли прийти к консенсусу, то каждая из них будет бороться тем способом, который считает наиболее эффективным. "Однако, это вовсе не означает, что наш блок распадается и все мосты сожжены. По всем вопросам, по которым нам удастся придти к общему знаменателю, мы будем действовать совместно и слаженно", - заключила депутат.

Отметим, что против уличной борьбы блока "Елк" выступают партии "Просвещенная Армения" - ее лидер Эдмон Марукян придерживается методов парламентской борьбы, и партия "Республика", лидер которой экс-премьер Арам Саркисян считает, что нельзя в очередной раз вывести народ на улицу и неэффективной борьбой разочаровать его. В ответ на это лидер "Гражданского договора" Никол Пашинян на заседании фракции заявил, что сумеет вывести народ на улицу и без своих политических соратников.

Отметим, что накануне Серж Саргсян в своем интервью не исключил возможности своего выдвижения на пост премьера после истечения президентских полномочий, несмотря на то, что в 2014 году он заявлял, что не будет претендовать на этот пост. При этом Саргсян отметил, что если и будет баллотироваться на пост премьера, то с одной оговоркой:"Параллельно полной реализации конституционных полномочий я буду гораздо больше времени уделять делу передачи всего явного и скрытого опыта прошлых лет управления страной молодым политическим лидерам. Эта задача, которая чрезмерно важна сегодня. Всем нам предстоит работа в вопросе формирования новых политических лидеров, независимо от их партийной принадлежности, независимо от нынешнего политического позиционирования",- резюмировал президент