Среда, 21 Марта 2018 13:58

АрмИнфо. По итогам ереванского заседания Комитета по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Франкофонии принято заявление, в котором содержаться важные акценты и по карабахской проблеме.

В документе, в частности, отмечается: "Мы - члены политического комитета ПАФ, оставаясь приверженными к ценностям организации Франкофонии, будучи озабоченными многочисленными вызовами на пространстве организации и заинтересованными в установлении глобального мира и стабильности, выражаем свою озабоченность в связи с ситуацией, сложившейся в зоне карабахского конфликта и призываем стороны предпринять меры по мирному урегулированию проблемы".

Авторы заявления также призывают создать благоприятную атмосферу для дальнейшего продвижения мирных переговоров, воздержаться от всяких шагов и заявлений, направленных на эскалацию ситуации в зоне конфликта. Участники заседания подтвердили свое содействие мирным усилиям Минской группы ОБСЕ и призвали стороны воздержаться от применения силы. Авторы заявления также подчеркнули, что конфликт должен быть урегулирован под эгидой МГ ОБСЕ на основе трех Хельсинкских принципов - неприменение силы, право народа на самоопределение и территориальная целостность государств. "Лишь это обеспечит объективное и долгосрочное решение конфликта",- резюмировали авторы заявления.