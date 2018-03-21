Среда, 21 Марта 2018 13:55

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян выявил ряд нарушений прав лиц, содержащихся в психиатрических учреждениях страны. По ряду вопросов материалы отправлены в Генпрокуратуру.

21 марта в Ереване был презентован внеочередной доклад Омбудсмена о соблюдении прав человека в психиатрических учреждениях Армении. Татоян, представляя внеочередной доклад, подчеркнул, что сотрудники возглавляемого им Офиса с необъявленными визитами побывали в психиатрических учреждения страны, где провели мониторинг условий содержания лиц, с психическими расстройствами и соблюдения их прав. "Визиты осуществлялись на основе заранее разработанной дорожной карты. Все жалобы пациентов перепроверялись по нескольку раз. Хотелось бы сказать, что вышеуказанные учреждения подведомственны различным Госструктурам. О выявленных в ходе мониторинга проблемах были уведомлены все наши коллеги, ответственные по этим вопросам. Хотелось бы отметить, что разъяснения Министерства здравоохранения Армении по выявленным нарушениям были обобщенными, и не давали внятного ответа на поднятые нами вопросы",- отметил защитник прав человека.

Омбудсмен напомнил, что согласно законодательству Армении, лица, имеющие психические расстройства должны получать бесплатную медицинскую помощь, однако, данное условие не соблюдается практически во всех психиатрических учреждениях, более того, выявлены случаи предоставления платных услуг, что противоречит законодательству страны. А в Лорийской и Ширакской областях РА, выявлены случаи предоставления платных консультаций врача. Защитник прав человека также сообщил, что в связи с выявлением нарушений правил предоставления бесплатной медпомощи вышеуказанным лицам, был направлен запрос в Правительство РА, однако там ответили, что не обладают какой-либо информацией по поднятому вопросу, меж тем, как в психиатрических учреждениях ссылаются на соответствующие указания Минздрава. Татоян также выразил обеспокоенность, законодательной инициативой Минздрава Армении, которая в случае утверждения, лишит вышеуказанных лиц права на получение бесплатной медпомощи.

Вместе с тем, Омбудсмен Армении сообщил, что в ходе мониторинга, были выявлены нарушения, связанные с дискриминацией больных, отсутствием дежурных врачей в ночное время суток, переполненностью комнат, ненадлежащим заполнением историй болезней. "Мы также выявили случаи предоставления больным просроченных медикаментов и ненадлежащего хранения медикаментов. В обоих случаях материалы были направлены в Генпрокуратуру для проведения проверок. Также выяснилось, что большинство больных лишены права самостоятельного получения пенсий и самостоятельного управления полученными средствами. Выяснилось, что в большинстве случаев больные отдавали часть средств сотрудникам учреждений. По данному вопросу мы также обратились в Генпрокуратуру. Наша цель не привлечение к ответственности сотрудников данных учреждений, а скорейшее устранение выявленных проблем и повышение качества предоставления медуслуг", - сказал Омбудсмен.

Татоян также сообщил, что есть и положительные случаи, так в психиатрических учреждениях Лорийской и Сюникской областнй применяются альтернативные методы лечения, к примеру шитье, садоводство или пчеловодство. По словам Омбудсмена, подобные методы лечения приветствуются, но они должны иметь медицинские обоснования.

Защитник прав человека также сообщил, что практически во всех учреждениях отсутствовали ящики для жалоб и предложений, однако, после их визитов, в Минсоцтруда сообщили, что во всех учреждениях данные ящики уже установлены. Он также проинформировал, что больше всего нарушений зафиксировано в Нубарашенской психиатрической больнице. С полным текстом доклада можно ознакомиться на официальном сайте Офиса Омбудсмена.