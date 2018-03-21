Среда, 21 Марта 2018 13:42

АрмИнфо.21 марта в Антилиасе Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия конференции, посвященной 100-летию независимости Республики Армения, и выступил там с приветственной речью.

Президент отметил, что 1918-ый год стал одним из самых переломных периодов истории армянского народа, когда он восстановил свою потерянную много веков назад государственность.

"Восстановление независимой государственности не было сугубо декларацией. Это не награда, преподнесенная кем-то нам на блюдечке. Народ, стоявший на грани исчезновения, буквально 3 года назад подвергшийся геноциду и бойне, не только нашел в себе силы стать хозяином своей судьбы, но и разгромил в судьбоносной битве геноцидального врага. Такое развитие и победы некоторым по сегодняшний день кажутся невероятными и загадочными. Некоторым, но не нам, не нашему народу. Секрет этого подвига заключается в непоколебимой вере нашего народа в Бога и в свои силы, в единении со своей родной землей, в неиссякаемом оптимизме и самоотверженности>, - подчеркнул Президент Республики Арцах.

Бако Саакян отметил, что подвиги и эпохальные победы 1918-го года являлись на протяжении десятилетий источником особого вдохновения и воодушевления для армянского народа. <Трудно переоценить тот стимул, который они придали нашему народу на разных фронтах Второй мировой войны и в годы Арцахской освободительной борьбы. И сегодня они являются важными составными национальной гордости и жизнеспособности нашего народа в Диаспоре и на Родине>.

В конце своего выступления Президент Саакян подчеркнул, что Арцах вместе с Арменией и Диаспорой будет и далее непреклонно и уверенно бороться во имя дальнейшего развития и усиления независимой армянской государственности, укрепления связей между Родиной и Диаспорой, во имя светлого и надежного будущего.

<В этом глубокий смысл наших героических сражений, и все мы обязаны сделать все возможное в данном направлении>, - резюмировал Бако Саакян. В конференции приняли участие Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый, представители научных, политических и общественных кругов Армении, Арцаха, Диаспоры и разных стран.