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АрмИнфо.21 марта в Антилиасе Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия конференции, посвященной 100-летию независимости Республики Армения, и выступил там с приветственной речью.
Президент отметил, что 1918-ый год стал одним из самых переломных периодов истории армянского народа, когда он восстановил свою потерянную много веков назад государственность.
"Восстановление независимой государственности не было сугубо декларацией. Это не награда, преподнесенная кем-то нам на блюдечке. Народ, стоявший на грани исчезновения, буквально 3 года назад подвергшийся геноциду и бойне, не только нашел в себе силы стать хозяином своей судьбы, но и разгромил в судьбоносной битве геноцидального врага. Такое развитие и победы некоторым по сегодняшний день кажутся невероятными и загадочными. Некоторым, но не нам, не нашему народу. Секрет этого подвига заключается в непоколебимой вере нашего народа в Бога и в свои силы, в единении со своей родной землей, в неиссякаемом оптимизме и самоотверженности>, - подчеркнул Президент Республики Арцах.
Бако Саакян отметил, что подвиги и эпохальные победы 1918-го года являлись на протяжении десятилетий источником особого вдохновения и воодушевления для армянского народа. <Трудно переоценить тот стимул, который они придали нашему народу на разных фронтах Второй мировой войны и в годы Арцахской освободительной борьбы. И сегодня они являются важными составными национальной гордости и жизнеспособности нашего народа в Диаспоре и на Родине>.
В конце своего выступления Президент Саакян подчеркнул, что Арцах вместе с Арменией и Диаспорой будет и далее непреклонно и уверенно бороться во имя дальнейшего развития и усиления независимой армянской государственности, укрепления связей между Родиной и Диаспорой, во имя светлого и надежного будущего.
<В этом глубокий смысл наших героических сражений, и все мы обязаны сделать все возможное в данном направлении>, - резюмировал Бако Саакян. В конференции приняли участие Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый, представители научных, политических и общественных кругов Армении, Арцаха, Диаспоры и разных стран.
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|По обвинению во взяточничестве в особо крупных размерах арестован старший следователь Следственного Комитета Армении, незаконно освобождавший призывников от службы в армии
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|Организация "Армянское возрождение" и Комитет по содействию "политзаключенным в Армении" выражают свою обеспокоенность в связи с жестким вердиктом суда
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|Граждане Армении, обучающиеся в зарубежных общеобразовательных учреждениях, получат право на отсрочку от армии до 19-летнего возраста
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|Журналисты Армении при освещении судебных дел получат право проведения видео и фотосъемок с согласия сторон
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|Президент РА будет утверждать международные договоры на основе предложения правительства
|В Армении ужесточат штрафы за нарушение правил проведения фейерверков
|Общественная комиссия по телевидению и радио Армении получит большую независимость
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го марта
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|Спикер Национального Собрания и руководитель группы дружбы Корея-Армения обсудили перспективы сотрудничества
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|Новоназначенный посол Кореи вручил верительные грамоты президенту Армении
|Парламентская оппозиция не определилась со своими действиями относительно возможного выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера
|Состоялось официальное открытие филиала "Пушкин" Банка ВТБ (Армения)
|В МЧС Армении представили подробности ДТП под Воронежем с участие автобуса из Армении
|Парламент Армении приступил к рассмотрению проекта заявления фракции блока "Елк" "О событиях 1,2 марта 2008 года"
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|В Армении более 10 тысяч человек приняли участие в выборах президента России
|Эксперт: Приверженность Путина укреплению Южных рубежей страны позитивно скажется и на Армении
|В Ереване открылось заседание Комитета по политическим делам Парламентской ассамблеи Франкофонии
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|Посольство Армении в России уточняет информацию о пострадавших в ДТП с участием армянского автобуса под Воронежем
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|По обвинению во взяточничестве арестован заместитель военного комиссара Нор-Норка
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