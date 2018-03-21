Среда, 21 Марта 2018 13:19

АрмИнфо.Бывший депутат Национального Собрания РА и экс-министр юстиции Грайр Товмасян стал новым председателем Конституционного суда Армении. Это стало ясно по итогам состоявшегося 21 января тайного голосования в парламенте страны. За Грайра Товмасяна, кандидатуру которого предложил председатель НС РА Ара Баблоян, проголосовали 64 депутатов при 27 против, 2 бюллетеня признаны недействительными.

Председатель постоянной комиссии Национального Собрания РА по государственно- правовым вопросам и защите прав человека Грайр Товмасян 16-го февраля представил спикеру прошение об отставке, поскольку его кандидатура была выдвинута на пост члена Конституционного суда. Прежний председатель КС Гагик Арутюнян уже не мог исполнять свои обязанности по причине исполнения им 23 марта 70-летнего возраста, и он более не имеет права занимать эту должность.

Согласно Конституции Армении, судей Конституционного суда избирает Национальное Собрание как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов со сроком на 12 лет. КС состоит из девяти судей, трое из которых избираются по предложению президента, трое - правительства, трое - по предложению Общего собрания судей. Судьи пребывают в должности до исполнения семидесяти лет. Грайр Товмасян родился 8 июля 1970 г. в селе Даракерт Араратской области. После службы в рядах армянской армии получил юридическое образование, является кандидатом юридических наук. С 1996 по 2001 гг. занимал различные должности в службе юридических консультаций Конституционного суда РА. Выступал в качестве юриста в различных международных программах. В период с апреля по август 2001 г. занимал должность заместителя министра охраны природы РА, а в 2010-2013 гг. - министра юстиции РА. С 2013г. - член Специализированной комиссии по конституционным реформам при президенте РА. В2014-2017гг. - генеральный секретарь-руководитель аппарата НС РА. В апреле 2017 года был избран депутатом НС по общегосударственному избирательному списку РПА. Награжден медалями "Мхитар Гош" (2013г.) и "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени (2016г.). Является автором более десятка научных статей и пособий. Женат, имеет троих детей.