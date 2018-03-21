Согласно сообщению Специальной следственной службы, в результате совместных оперативно-следственных мер ССС, Комитета национальной безопасности и Полиции РА было выявлено, что старший следователь СК при посредничестве другого обвиняемого по делу получил взятки в особо крупных размерах от родителей призывников с целью их незаконного освобождения от армии или предоставления незаконной отсрочки. Обвиняемый, незаконно используя свое служебное положение, исходя из личных интересов, освобождал этих призывников от армии или предоставлял им незаконную отсрочку. Для полного выявления обстоятельств дела следствие продолжается

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