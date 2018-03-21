Среда, 21 Марта 2018 13:17

АрмИнфо. 21 марта в Антилиасе Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым и группой представителей высшего духовенства Католикосата.

На встрече были обсуждены разные вопросы, касающиеся взаимоотношений между Родиной и Диаспорой, церковью и обществом, внутренней и внешней политики Арцаха и региональных процессов.

Президент выразил признательность Араму Первому за постоянное содействие Арцаху, отметив важную роль Католикосата Великого Дома Киликийского в деле сохранения армянской национальной идентичности в Диаспоре и укрепления связей с Родиной.