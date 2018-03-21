Среда, 21 Марта 2018 12:17

АрмИнфо.Глава отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра РА Гагик Суренян рассказал о причине пыльной взвеси, накрывшей небо Армении.

"Облако пыли, накрывшее небо над республикой, появилось из-за тропических теплых воздушных потоков, проникающих в страну из пустынь Ирака. Эти потоки не представляют никакой опасности", - написал он на своей странице в Facebook Суренян. По его утверждению, после полудня эти воздушные массы отступят и уступят место циклону, идущему с Черного моря, в результате чего это пыльное облако рассеется.

Отметим, что, по прогнозу того же Суреняна, в ближайшие дни ожидается рекордная для марта жара, температура воздуха в республике прогреется до 33 градусов.