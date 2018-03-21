Среда, 21 Марта 2018 12:05

АрмИнфо. Парламент Армении отклонил проект заявления блока "Елк" "О событиях 1,2 марта 2008 года". "За" документ проголосовали лишь 7 депутатов от блока "Елк", считающий себя оппозицией блок "Царукян" по непонятным обоснованиям принял решение не участвовать в голосовании, фракции Республиканской партии и АРФ "Дашнакцутюн" проголосовали против проекта.

До голосования глава фракции "Елк" Никол Пашинян вновь озвучил необходимость привлечения второго президента Роберта Кочаряна к допросу с тем, чтобы получить ответ на вопрос, откуда у него информация о том, что оппозиционеры стреляли в правоохранителей из-за машин.

В ответ на это бывший генпрокурор, ныне глава комиссии по государственно-правовым вопросам парламента Геворг Костанян заверил, что в материалах дела по событиям 1 марта есть соответствующие видеозаписи, однако они хранятся под грифом "секретно", и не могут быть предоставлены депутатам.

Слова Костаняна не убедили Пашиняна, который вновь выразил уверенность в том, что каких-либо записей, подтверждающих слова Кочаряна, в материалах дела нет. Заявление Пашиняна обосновал другой депутат от блока "Елк" Артак Зейналян, который подготовил и представил в Европейский суд по правам человека иск по событиям 1 марта. Зейналян подчеркнул, что записи, свидетельствующей о том, что участники митинга стреляли в правоохранителей, нет, поскольку власти Армении сами признались в этом, когда из ЕСПЧ пришел запрос о предоставлении соответствующих видеоматериалов, если они действительно имеются.

А вот депутат от блока "Царукян" Арарат Зурабян, который во время событий 1 марта 2008 года находился в стане оппозиционного кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, заявил: "Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что оппозиционеры не стреляли в правоохранителей, тогда остается открытым риторический вопрос, почему в этом случае власть применила оружие против митингующих".

Отметим, что в проекте заявления блока "Елк", в частности, говорится: "Национальное Собрание Республики Армения, будучи обеспокоено тем, что случаи фальсификации выборов, нарушения права избирателей на свободное волеизъявление в республике не рассматриваются надлежащим образом, подчеркивая важность эффективной и безопасной реализации права на мирные, невооруженные акции и восстановления общественной солидарности в стране, выражая возмущение тем, что до сих пор не были выявлены виновные в событиях, произошедших 1,2 марта 2018 года в центре Еревана, в частности, в убийстве как минимум десяти граждан Республики Армения, а родственникам жертв не была выплачена справедливая компенсация, считая неприемлемой практику уголовного преследования оппозиционных политиков и активистов, которая до сих пор практикуется в Республике Армения, строго осуждает тот факт, что после фальсификации президентских выборов 2008 года, в ночь с 1 на 2 марта полиция РА применила силу в отношении мирных митингующих, а власти страны начали преследования, поддельные уголовные дела и

обвинительные приговоры в отношении оппозиционных политиков, активистов. НС также требует от правоохранительных органов

республики в короткие сроки найти и строго наказать виновных в преступлениях, совершенных 1,2 марта, а также лиц, совершивших

незаконные действия против мирных демонстрантов в порядке, установленном законодательством РА. Считаем недопустимым роспуск рабочей группы по событиям 1 марта, так как она могла пролить свет

относительно участия армии в данных событиях, и относительно фальсификации выборов, призываем Генпрокуратуру Армении пересмотреть

обвинительные заключения в отношении оппозиционных политиков и активистов 1,2 марта. Также обязуемся разработать законодательный пакет, который обеспечит достойную компенсацию родственникам жертв

событий 1 марта, тех, кто был осужден, а также гражданам, получившим ранения со стороны полиции".

В качестве обоснования к документу приводится тот факт, что 1 марта

2008 года полиция Армении, применила силу в отношении мирных демонстрантов, в течение десяти дней протестующие на площади Свободы в Ереване против фальсификаций в ходе президентских выборов. "Протест граждан был вызван фальсификацией результатов выборов 19 февраля 2008 года, насилием по отношению к доверенным лицам оппозиционных кандидатов, в частности, кандидата в президенты РА Левона Тер-Петросяна. Когда ранним утром 1 марта 2008 года полиция разогнала акцию протеста на площади Свободы, сторонники Левона Тер- Петросяна продолжили мирную акцию протеста на площади близ мэрии Еревана, надеясь, что с учетом того, что на этой территории находятся иностранные дипломатические представительства, полиция воздержится от применения силы. Тем не менее, попытки нападений на мирных демонстрантов со стороны полиции продолжились, что вынудило протестующих защищать свои законные права. Во время событий погибли по меньшей мере 10 граждан Армении. После 1 Марта 2008 года сотни активистов были подвергнуты приводу правоохранительными органами, многие из них были арестованы, более сотни оппозиционных политиков и активистов были лишены свободы. 23 октября 2008 года под давлением международного сообщества и оппозиции Серж Саргсян был вынужден подписать распоряжение о создании экспертной группы по сбору фактов. Группа быстро продемонстрировала свою эффективность, и в июне 2009 года Серж Саргсян незаконно распустил группу и, таким образом, избежал полного раскрытия событий 1 марта. Цель этого заявления - представить политическую оценку Национального собрания Республики Армения, в частности нераскрытость событий, убийств 1,2 марта 2008 года, попытки властей скрыть важные эпизоды, осуществление политических преследований со стороны властей, тот факт, что родственники жертв и пострадавшие, в результате незаконного применения силы полицией, не получили законную компенсацию".

Напомним, что пресс-секретарь Роберта Кочаряна Виктор Согомонян в ответ на требование Пашиняна привлечь второго президента к допросу заявил, что именно Пашинян является главным провокатором событий 1 марта 2008 года. "В эти дни мы стали свидетелями самого циничного события за всю историю независимости Армении - когда основной провокатор событий 1 марта инициирует в парламенте слушания по этому делу, более того, председательствует на них, сидя в кресле председателя Национального Собрания",- резюмировал Согомонян.