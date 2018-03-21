Среда, 21 Марта 2018 11:43

АрмИнфо.Организация "Армянское возрождение" и Комитет по содействию "политзаключенным в Армении" выражают свою обеспокоенность в связи с необоснованным и жестким вердиктом суда общей юрисдикции РА в отношении героя арцахской войны Жирайра Сафиляна и его сподвижников, обвиняемых в незаконном хранении и применении оружия и боеприпасов.

Организации, в частности, заявили, что данный судебный вердикт вновь подчеркивает тот факт, что ветви власти в Армении не дифференцированы, и что судебная власть подчиняется исполнительной.

В заявлении организаций подчеркивается, что приговор Сефиляну и его сторонникам является очередной попыткой подавить истинную оппозицию в Армении лишь за то, что Сефилян осмелился уличить президента Сержа Саргсяна во "лжи" относительно потерь в ходе апрельской войны. "Серж Саргсян и его режим делают все возможное для освобождения от своих политических оппонентов с целью укрепления своей власти, даже несмотря на то, если этими оппонентами являются герои арцахской войны",- резюмируют авторы заявления, акцентируя внимание на многочисленные факты насилия в отношении обвиняемых и нарушения международных норм во время судебного процесса. Отметим, что Сефилян приговорен к 10,5 годам лишения свободы, его соратник Геворг Сафарян к 5, остальные обвиняемые к 4 годам заключения.