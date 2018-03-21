Среда, 21 Марта 2018 11:36

АрмИнфо. Парламент Армении на заседании 21 марта во втором и окончательном чтении внес поправки в закон "Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения" и в пакете смежных законов.

По словам заместителя министра здравоохранения РА Сергея Хачатряна, еще год назад в Армении была создана новая инспекция в сфере здравоохранения. В целях регулирования вопросов, связанных с дальнейшей ее деятельностью возникла необходимость во внесении изменений в закон "Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения" и в 12 смежных законах. В задачу инспекции войдут функции обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения, разработка санитарных правил, организация санитарно-гигиенических мероприятий по предотвращению заразных и иных заболеваний, пропаганда гигиенических норм, проведение санитарно-гигиенических экспертиз, обследование состояния здоровья населения и др. В функцию инспекции будет также входить задача поддержания государственного контроля о состоянии качества воды. До сих пор, продолжил замминистра, инспекция не могла осуществлять своих прямых обязанностей по причине отсутствия соответствующего законодательства. С принятием пакета данная проблема будет решена.