Среда, 21 Марта 2018 11:33

АрмИнфо. Парламент Армении на заседании 21 марта во втором и окончательном чтении одобрил внесение изменений в законы "О трансплантации органов и (или) тканей человека", "О медицинской помощи по донорству и переливанию крови

человека и ее компонентов" и в Уголовном кодексе. Как отметил, представляя поправки, заместитель министра здравоохранения Армении Сергей Хачатрян, пакетом предусматривается приведение законов в соответствие с конституционными нормами.

"Они нацелены на определение ответственности за нарушение норм закона, в соответствии с предусмотренными Конституцией положениями по незаконному обороту органов и тканей, реализации генетических опытов, репродуктивного клонирования, а также облегчение оформления необходимой документации", - сказал Хачатрян. По словам замминистра, поправками также предусматривается вовлечь в процесс организации резервирования государственных запасов крови структуры, которые имеют право предоставления соответствующих услуг. Решением данного вопроса будет заниматься Национальный центр по хранению крови.