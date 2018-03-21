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АрмИнфо. Парламент Армении на заседании 21 марта во втором и окончательном чтении одобрил внесение изменений в законы "О трансплантации органов и (или) тканей человека", "О медицинской помощи по донорству и переливанию крови
человека и ее компонентов" и в Уголовном кодексе. Как отметил, представляя поправки, заместитель министра здравоохранения Армении Сергей Хачатрян, пакетом предусматривается приведение законов в соответствие с конституционными нормами.
"Они нацелены на определение ответственности за нарушение норм закона, в соответствии с предусмотренными Конституцией положениями по незаконному обороту органов и тканей, реализации генетических опытов, репродуктивного клонирования, а также облегчение оформления необходимой документации", - сказал Хачатрян. По словам замминистра, поправками также предусматривается вовлечь в процесс организации резервирования государственных запасов крови структуры, которые имеют право предоставления соответствующих услуг. Решением данного вопроса будет заниматься Национальный центр по хранению крови.
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|Президент РА будет утверждать международные договоры на основе предложения правительства
|В Армении ужесточат штрафы за нарушение правил проведения фейерверков
|Общественная комиссия по телевидению и радио Армении получит большую независимость
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го марта
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|Парламентская оппозиция не определилась со своими действиями относительно возможного выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера
|Состоялось официальное открытие филиала "Пушкин" Банка ВТБ (Армения)
|В МЧС Армении представили подробности ДТП под Воронежем с участие автобуса из Армении
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|В Армении более 10 тысяч человек приняли участие в выборах президента России
|Эксперт: Приверженность Путина укреплению Южных рубежей страны позитивно скажется и на Армении
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|Пашинян: Выдвижение Сержа Саргсяна на пост премьера Армении является очередным шагом на пути создания "лжегосударственности"
|Посольство Армении в России уточняет информацию о пострадавших в ДТП с участием армянского автобуса под Воронежем
|Герой Арцахской войны Жирайр Сефилян приговорен к 10,5 годам лишения свободы
|По обвинению во взяточничестве арестован заместитель военного комиссара Нор-Норка
|В Арцахе сбит беспилотник противника
|При поддержке Ростелеком в Национальном академическом театре оперы и балета им. Ал.Спендиаряна представлен музыкальный спектакль <Лермонтов-Рубинштейн-Врубель>
|Отрицательное миграционное сальдо Армении в разрезе последних трех лет составило в среднем 44 тыс. граждан в год
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