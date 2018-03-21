Среда, 21 Марта 2018 11:32

АрмИнфо. Граждане Армении, обучающиеся в зарубежных общеобразовательных учреждениях, получат право на отсрочку от армии до 19-летнего возраста. Парламент страны на заседании 21 марта во втором и окончательном чтении одобрил соответствующие поправки в закон "О воинской службе и статусе военнослужащего".

По словам автора представленного документа, депутата Национального Собрания РА Миграна Погосяна, граждане страны, обучающиеся в общеобразовательной системе Армении, имеют право на отсрочку от армии до завершения обучения в общеобразовательной системе, до исполнения своего 19-летия. В настоящее время аналогичное право предлагается распространить также на граждан Армении, которые мигрировали из страны и проходят обучение в общеобразовательных учреждениях других стран. Фактически, как отметил докладчик, это позволит обеспечить конституционное право граждан Армении на беспрерывное

общеобразовательное обучение. Согласно армянскому законодательству, на обязательную военную службу призываются граждане мужского пола в возрасте от 18 лет. Между тем, в РА действует 12-летняя система образования.