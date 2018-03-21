Среда, 21 Марта 2018 11:30

АрмИнфо. В Армении будет упорядочен процесс управления твердыми отходами. Поправки в законах "Об отходах", "Об уборке мусора и санитарной очистке", а также в Кодексе об административных правонарушениях внесены на заседании Национального Собрания РА 21 марта в первом чтении.

По словам министра территориального управления и развития РА Давида Локяна, до сих пор в Армении не было полномочного органа, который бы занимался проблемами управления твердыми отходами. После принятия пакета правительство республики примет нормативный акт, направленный на решение данной проблемы. В пакете представлена характеристика твердых отходов, уточнены также понятия и термины, которые касаются классификации твердых отходов и мусора, мусороперерабатывающих станций. В целом, в Армении в расчете на душу населения скапливаются от 0,4 до 0,6 килограммов или 1600 тонн мусора, проблему которого необходимо решить на законодательном уровне с использованием современных технологий и решением соответствующих экологических вопросов. Пакетом установлено, что за 1 кг мусора граждане страны будут платить от 50 до 400 драмов в зависимости от общины, глава которой сам будет определять размеры сборов. При этом, государство будет софинансировать данную программу, направленную на реализацию проекта "Чистая Армения". Ежегодно общины Армении, за исключением Еревана, тратят на уборку мусора 3,4 млрд драмов, часть которых профинансирует государство.