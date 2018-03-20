Вторник, 20 Марта 2018 19:34

АрмИнфо. В Российско-армянском (Славянском) университете (РАУ) состоялось официальное открытие Центра японского языка и культуры при финансовом содействии Фонда грантового содействия базовых и культурных проектов МИД Японии и при поддержке Посольства Японии в РА. Об этом в ходе церемонии открытия 20 марта сообщил ректор РАУ Армен Дарбинян.

Преподаватель японского языка в РАУ Карина Карамян отметила, что благодаря функционированию центра планируется реализация ряда образовательных и культурных программ, проведение презентаций, обсуждений, семинаров, в частности посредством онлайн-соединения с университетами Японии, так как центр оснащен современным оборудованием . Преподавание в центре будет проходить совершенно по новой методике, заметила сенсей. «Наши молодые преподаватели прошли переподготовку в Японии и владеют необходимыми знаниями и навыками. Надеюсь, новость об открытии центра распространится по всей Армении и все больше молодых людей захотят связать свое будущее с японоведением», - подчеркнула она.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РА Эйджи Тагучи поблагодарив всех причастных к открытию подобного центра в Армении отметил: «В Армении посольство Японии было открыто 3 года назад. И я все время говорил своим коллегам о необходимости стимулирования обучения и распространения японского языка в Армении. Ведь для развития отношений между странами очень важно, чтобы люди друг друга понимали, а для этого необходимо знать язык. Надеюсь, что посредством этого центра вырастут кадры, которые будут способствовать развитию армяно-японского сотрудничества». Он отметил, что по большому счету центр удалось открыть благодаря усилиям преподавателя японского языка в РАУ – Карины Карамян. «Впервые я побывал в Армении 21 год назад, когда и познакомился с сенсей Кариной, которая на тот момент уже преподавала японский язык. Сегодня открытие центра стало возможным, по большому счету, благодаря ее усилиям, за что я искренне благодарен», - сказал Посол.

Ректор РАУ Армен Дарбинян, выразив благодарность правительству Японии за оказанное содействие и отдельно К. Карамян, добавил: «Несколько лет назад решение об открытии было несколько рисковым. Но сегодня мы можем не сомневаться в правильности его принятия, так как есть чудесная молодежь, которая хочет получать образование на японском. Открытие центра уже факт, и надеюсь, он будет служить реализации всех целей университета».

В беседе с АрмИнфо ответственный за связи с общественностью РАУ Генрих Маргарян отметил, что с 2009 года кафедра всемирной истории и зарубежного регионоводения РАУ начала изучать Японию. Кроме того РАУ имеет 2 межуниверситетских соглашения с Ямагатским и Цукубским университетами. Однако обсуждения вокруг идеи создания подобного центра велись в последние три года. «Примечательно, что в Центре смогут учится не только студенты Славянского университета, но и все желающие», - подчеркнул он. По словам Маргаряна в этом году на бакалавриате и в магистратуре РАУ учатся 28 студентов, которые изучают японский язык, тогда как 2009 года число выпускников составило всего 15.