Вторник, 20 Марта 2018 19:21

АрмИнфо. Казахстанцы, как и жители многих других стран мира, готовятся праздновать Наурыз мейрамы, который наступит 22 марта, в день весеннего равноденствия.

Посольство Республики Казахстан в Армении ответило на просьбу АрмИнфо рассказать подробнее о «новогоднем» празднике мусульман мира по астрономическому календарю, о котором плохо осведомлены жители Армении.

"Наурыз - это древнейший праздник человечества, настолько древний, что никто не может указать точное время его появления. Большинство исследователей считают, что этот праздник пришел к нам из Персии. Например, великий персидский поэт Абулкасым Фирдоуси в своих произведениях утверждал, что Навруз праздновался еще во времена одного из древнейших царей Персии Каюмарса. В пользу этой версии говорит и то, что слово «новруз» на фарси означает «новый день».

В советский период - с 1926 года по 1987 год - в Казахстане празднование Наурыза было запрещено, поскольку тогдашнее руководство считало этот праздник религиозным. Но, в действительности, это не религиозный праздник и, кроме того, он и не национальный в узком смысле слова.

Наурыз возник в далекие времена, когда еще не было современных религий и национальностей - во времена зороастризма. Традиционные обряды Наурыза как у казахов, так и у других народов, особенно у иранцев, таджиков, турков, курдов, сохраняют признаки этого верования. Однако, в связи с тем, что само зороастрийское верование давно забыто, эти обряды потеряли какую-либо религиозную окраску.

Время празднования Наурыза основано на природном явлении - это день весеннего равноденствия, то есть природное начало года. В свое время - в 11-ом веке нашей эры - великий восточный ученый и поэт Омар Хайям даже создал новый календарь, который отсчитывал начало года именно от дня весеннего равноденствия, который сейчас приходится на 21 марта.

В Наурызе заложено много народных установлений морали и этики, выработанных человечеством еще в дорелигиозную эпоху, кроме того, он вобрал в себя положительные элементы морали, выработанные религиозными представлениями. В древности его праздновали иранцы, тюрки, древние греки, буряты, бирманцы и другие народы. Известно, что англичане, вплоть до 18-го века, отмечали очень близкую дату - 26 марта - как Новый год.

Поскольку, как отмечалось, Наурыз не установлен какими либо властями, партиями или религиями, его празднование не несет в себе никаких политических, идеологических, религиозных, расовых или национальных установок, что очень важно в наше время, когда все эти факторы разъединяют человечество, создают множество барьеров между людьми, странами и цивилизациями.

Как неоднократно отмечал в своих выступлениях Президент РК Н.А.Назарбаев, история возрожденного Наурыза - это история нашей независимости. Следует отметить, что, хотя в советское время на всей территории Советского Союза Наурыз официально не праздновался, память об этом празднике в народе сохранилась. Он отмечался в семейном и родственном кругу, преимущественно среди мусульманских народов, в том числе, в Казахстане. В 1988 году в нашей стране, в связи с подъемом национального самосознания, возобновилось празднование Наурыза.

Быстрому возрождению этого праздника способствовали как его популярность у наших предков и у множества других близких нам народов, так и его универсальность - то есть, возможность участия в праздновании Наурыза представителей всех этносов и конфессий, населяющих Казахстан.

Продолжительность празднования Наурыза в разные времена и в разных странах была различной. Известно, что в древности Наурыз праздновали от 6 до 13 дней. В современном Иране этот праздник продолжается 13 дней. В Средней Азии Наурыз отмечался в разных регионах с небольшими различиями по срокам. По-видимому, это было связано с разным временем начала весенних полевых работ, а также с климатом. В настоящее время на западе Казахстана 14 марта отмечают праздник «амал», который по содержанию соответствует Наурызу. В это же время он празднуется и у туркмен.

В настоящее время Наурыз празднуют народы Ближнего Востока, Турции, Ирана, Афганистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Пакистана и Китая. Отмечают Наурыз и мусульмане на Балканах, в частности, в Боснии и Герцеговине, а также в России.

Празднование Наурыза насыщено различными национальными развлечениями, соревнованиями и зрелищами, в том числе, концертами с исполнением народных песен и танцев. В разных странах празднование Наурыза происходит в соответствии со сложившимися национальными традициями, но в том, как отмечается этот праздник, сохраняется и много общего. Как и европейский Новый год, Наурыз - это время застолий, гостеприимства. Считается также, что накануне Наурыза следует возвращать долги, прощать обиды - то есть оставлять все неприятности в старом году, забывать о плохом.

В 2009 году Наурыз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Международный день Навруз», поддержав празднование этого дня.

В Казахстане Наурыз называется также «Улыстынулы куны» - то есть Великий день народа. Этим подчеркивается и значение самого Наурыза, и единство народа. К Наурызу повсеместно готовится главное традиционное блюдо - наурыз-коже, состоящий из 7 ингредиентов, символизирующих 7 элементов жизни. Это вода, мясо, соль, жир, мука, злаки и молоко. Эти ингредиенты символизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту.

В Казахстане в дни празднования Наурыза проходят состязания акынов, организуются соревнования в национальных видах спорта, концерты и театрализованные представления.

В 2001 году Наурыз в Казахстане объявлен государственным праздником, а с 2009 года праздник отмечается 3 дня подряд, начиная с 21 марта. Массовые мероприятия, организуемые во время празднования Наурыза, создают по всей стране атмосферу казахского тоя, наполненную музыкой и песнями, вселяющую в людей радостное весеннее настроение, миролюбие и ощущение единства всего народа".