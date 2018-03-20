Вторник, 20 Марта 2018 19:05

АрмИнфо. Компания Lydian Armenia меняет подходы в реализации корпоративной социальной отвественности в общинах прилегающих к эксплуатируемому компанией Амулсарскому золоторудному месторождению.Упор делаетсяне на благотворительный элемент, а на разработку и реализацию эффективных, долгосрочных проектов, успех которых в дальнейшем не будет зависить от помощи компании.Об этом в интервью АрмИнфо менеджер по социальному развитиюм Lydian Armenia Нара Казарян.

<Вскоре завершатся строительные работы, и мы приступим к эксплуатации месторождения. Наряду с чем будет разработана новая стратегия, в которой основной акцент будет поставлен на бизнес-кейс компании. Тем самым мы планируем разработать программы полезные не просто для общин, а ээфективные по сути и созвучные с нашей стратегиейсоциального развития региона. К примеру, будем смотреть если есть риски негативного социалъного воздействияв рамках своих инициатив будем работать над их снижением. Мы не хотим реализовывать исключительно "добрые" программы, мы намерены работать над проектами, которые снижаютзависимость от Lydian Armenia.>, - сказала она.

В этом контексте Н.Казарян пояснила, что ежегодно компания выделяет порядка $240 тыс. на реализацию социальных программ. <В этом году сумма не изменится>, - подчеркнула она. Однако финансирование программ со стороны компаниипостепенно будет сокращаться. <Компания в рамках четырех общин провела опрос, каким видят жители свое село спустя пару лет. К примеру, население хочет, чтобы в сельской местности было запущено производство. И мы со своей стороны намерены помочь в реализации, но не будем полностью финансировать. А предложив программу, которая в конечном итоге посодействует реализации цели. 50% финансирования Lydian Armenia возьмет на себя, и постепенно это соотношение будет снижатся. Кроме того мы окажем техническое содействие. Это наш новый подход. Потому что жизнь месторождения недолговечна и мы хотим, чтобы зависимость от компании снижалась>, - пояснила она.

Подытожив год с точки зрения эффективности программ, Н. Казарян сообщила, что в 2017 году компании удалось оказать содействие в продвижении 31 малого бизнеса, из коих 65-70% приходится на уже действующий бизнес. <Мы заметили следующую тенденцию. Люди начали мыслить в общинах более креативно. Интерес растет>, - заметила она. Однако, в этой связи менеджер по социальному развитиюподчеркнула, что, как правило, бенефициары программ в рамках своих бизнес-проектов видят клиента в исключительно в лице Lydian Armenia. Следовательно, сказала она, в дальнейшем программы компании будут направлены на исключение зависимости от нас. <Есть такое выражение expectation management- когда мы помогаем основать бизнес, а нам говорят <помогите и с реализацией>. Но это не наша функция. Компания дает необходимые знание, инструменты, делает стартап, а дальше уже ты сам вкладывай свои средства и раскручивай бизнес и не стоит полагаться, что Lydian Armenia будет основным заказчикомтвоего дела. Хотя мы пробуем людям и в этом, предоставляя необходимую профессиональную консультацию и связывая их с нашими подрядчиками>, - отметила она. Поэтому уже сегодня из общего бюджета социальных программ львиная доля приходится на проекты, предусматривающие создание дополнительных источников дохода для населения, после чего следуют программы, направленные на улучшение инфраструктуры и образовательные проекты.

Говоря об эффективности программ, Н.Казарян отметила, что в результате проведенного мониторинга с марта минувшего года только подрядчиками компании было осуществлено закупок в общинах в объеме $1.5 млн. В среднем за месяц самый низкий показатель был зафиксирован на уровне $40 тыс., и максимальный - $360 тыс. 60% из расходованной суммы было направлено на продукты питания, а оставшаяся часть - на транспортные расходы, строительные материалы и оплату жилья в гостиницах и домах. <Мы последовательны и осторожны в этом вопросе, следим за процессом, чтобы из-за этого не было бы искуственного повышения цен в регионе>, - подчеркнула она.

Н. Казараян рассказала, что при поддержке Lydian Armenia в общинах было создано порядка 30 тепличных хозяйств, из коих 13 - только в минувшем году: 8 в Гндевазе, и 5 в Сараване. В результате удалось собрать 12 тонн огурцов, что является очень хорошим показателем, учитывая небольшую площадь теплиц. За один сезон - 300-400 тыс. драмов дополнительных доходов получили фермеры с одной теплицы, подчеркнула она.

В рамках образовательных программ, реализуемых компанией, Lydian Armenia оказывает финансовую поддержку для получения качественного образования в сфере металлургиии геологии. Несколько студентов из прилегающих к месторождению общин стали бенефициарами этой программы. <Таким образом, мы хотим обеспечить хорошее образование для молодежи>, - Вместе с тем, второй год подряд компания в Джермуке и Кетчуте реализовывает социальные программы с привлечением женщин и детей, которые из пластика и прочих отходов изготавливают различные предметы искусства . <В прошлом году для реализации этой идеи мы зарегистрировали общественную организацию и намерены поставить это дело на серьезную долгосрочную бизнес основу, расчитанную на реализацию продукции в рамках туристической индустрии>, - сказала она.

Кроме того, Н. Казарян отметила, что компания расширит программу искусственного осеменения крупного рогатого скота, которая в прошлом году была реализована в Гндевазе и Горайке, а в этом году ужеимеются заявки из Кетчута и Саравана. Она отметила, что рожденная скотина в результате искусственного осеменения в весе на порядок больше от рожденного естественным путем и производительность молока намного выше. Кроме того несколько раз в год компания проводит специализированные семинары, которые направлены на повышение знаний фермеров в вопросах лечения, ухода и кормления домашнего скота.

В рамках программ по стимулированию туризма, по словам Казарян, компания спонсировала проведение Шахматного турнира в Джермуке, благодаря чему за эти 20 дней общину посетило порядка 700-800 человек из разных стран, в том числе из Франции, Украины, Грузии, Индии и др. В этом ключе она добавила, что компания реализовала пилотную программу, в которой приняли участие 8 гостиниц и 3 ресторана. Программа предусматривала проведение семинаров для переподготовки гидов, а также ставила цель повышение качества обслуживания в ресторанах и гостиницах до международных стандартов.

За 2 года, по ее словам, собственную бизнес-деятельность за счет поддержки <Лидиан> запустили 55 хозсубъектов. Кроме того, за этот период впервые за долгие годы не было зафиксировано постоянной миграции, только временная (в Горайке и Гндевазе), которая постепенно снижается. Она отметила, что за 6 лет работы очевидны положительные изменения с точки зрения благосостояния общин - увеличилось число автотранспортных средств, экономических агентов - бизнесов, площадей под сады и т. д.

Кроме того, Н.Казарян отметила, что с октября 2016 года и по состоянию на январь 2018г. - компания создала 1100 рабочих мест, из коих 40% приходится на жителей, прилегающих к месторождению общин, 18-20% из них - женщины. <В дальнейшем мы планируем обеспечить 100% вовлечение жителей общин в ряды рабочих кадров, не требующих специализированного образования. Наша стратегия предусматривает привлечение местной рабочей силы. При этом для нас крайне важно обеспечить прозрачность деятельности, руководствуясь как международными, так и местными стандартами>, - заключила она.

Подытожив беседу, Н. Казарян отметила, что программы полностью себя оправдали, и поставленные цели были достигнуты, в частности, с точки зрения обеспечения дополнительных источников дохода для каждой семьи.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией Lydian International,акции которой котируются на Фондовой бирже Торонто. Акционерами компании выступают крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения общей стоимостью более чем $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт строительного этапа. Эксплуатацию месторождения планируется начать в этом году. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около 10 млн. тонн руды).. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.