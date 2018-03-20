Вторник, 20 Марта 2018 18:13

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Ара Баблоян принял членов дупгруппы дружбы Корея - Армения во главе с Юн Хо Чжуном и новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Кореи в РА У Юн Гына.

Как сообщает пресс-служба Парламента, Баблоян поздравил посла и пожелал ему плодотворной работы - в интересах углубления отношений двух народов.

Спикер подчеркнул важность шагов по развитию межпарламентских связей между двумя странами. Обратившись к важным для армяно-корейской повестки вопросам, спикер Парламента отметил, что внимательно следит за событиями на Корейском полуострове, геополитическими развитиями и осведомлен, что Республика Корея не жалеет усилий для сохранения мира в регионе. В этом контексте Председатель Национального Собрания поблагодарил Корею за взвешенную позицию по нагорно-карабахскому вопросу, констатировав, что для Армении нет альтернативы миру.

В свою очередь посол У Юн Гын представил свои намерения по намеченным программам дальнейшего сотрудничества. Новоназначенный посол подчеркнул важность развития межпарламентского сотрудничества и выразил готовность содействовать углублению армяно-корейской дружбы и межгосударственных отношений. Руководитель группы дружбы Корея - Армения Юн Хо Чжун, отметил, что парламент Кореи осознает важность сотрудничества с Национальным Собранием РА. По его словам, армяно-корейские отношения в последние годы существенно расширились и очевидно, что оба народа объединяет стремление к сохранению мира в своих странах и регионах. Юн Хо Чжун, поблагодарив Баблояна за теплое отношение к Корее, выразил надежду на то, что важнейшие для Кореи и Армении проблемы будут решены мирным путем.