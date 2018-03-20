Вторник, 20 Марта 2018 18:01

АрмИнфо. Партия "Наследие" осуждает вердикт суда общей юрисдикции в отношении героя карабахской войны Жирайра Сефиляна и его соратников. Об этом говорится в заявлении партии, поступившем в АрмИнфо.

При этом, в партии считают данный вердикт суда - политической расправой. "Это продолжение судебного процесса, начатого против экс-министра обороны Арцаха Самвела Бабаяна (дело по незаконному ввозу в Армению ПЗРК "Игла" ) и других воинов- освободителей. Этот политический вердикт в очередной раз подтвердил отсутствие в Армении независимой судебной системы", - говорится в заявлении партии.

Столичный суд общей юрисдикции на заседании 20 марта, приговорил героя Карабахский войны Жирайра Сефиляна к 10,5 годам лишения свободы. Геворг Сафарян проходящий по тому же делу, приговорен к 5 годам лишения свободы, а Нерсес Погосян, Грайр Топчян, Галуст Григорян, Сасуник Киракосян и Ованнес Никогосян получили по 4 года заключения.

Отметим, что известный своей оппозиционной деятельностью герой Карабахской войны, соучредитель Фронта "Новая Армения" Жирайр Сефилян был задержан 20 июня 2016 года по подозрению в организации преступной группировки. Затем ему было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и использовании оружия и боеприпасов. Сам Сефилян квалифицировал данный судебный процесс как политическую расправу.

Многочисленные нарушения норм права в ходе судебного процесса по делу Сефиляна выявили также международные эксперты. В поддержку Сефиляну выступили и общественные организации Диаспоры.