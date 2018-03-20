Вторник, 20 Марта 2018 17:22

АрмИнфо. Новоназначенный посол Кореи Юн Гын (резиденция - Москва) вручил верительные грамоты президенту Армении Сержу Саргсяну. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

Армянский лидер выразил надежду на то, что посол своей активной деятельностью придаст новый импульс армяно-корейским отношениям. Саргсян заверил, что все государственные структуры Армении готовы содействовать послу в этом направлении.

Президент Армении также поздравил Корею с успешным проведением 23-их зимних Олимпийских игр. Заметив, что в прошлом году Армения и Корея отпраздновали 25- летие установления дипотношений, Саргсян выразил убеждение, что достигнутые за эти годы достижения пока еще в полной мере не отражают существующий между двумя странами потенциал для сотрудничества. С точки зрения развития сотрудничества в разных областях, армянский лидер подчеркнул важность активных взаимных визитов на высоком уровне, укрепления межпарламентских контактов, углубления взаимодействия в рамках международных структур.

В свою очередь посол Кореи заверил, что не пожелает усилий для укрепления сотрудничества между двумя странами. Посол также выразил благодарность Армении за отмены въездных виз для граждан Кореи. По его словам, этот шаг также будет стимулировать контакты между Арменией и Кореей.