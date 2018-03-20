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АрмИнфо. Новоназначенный посол Кореи Юн Гын (резиденция - Москва) вручил верительные грамоты президенту Армении Сержу Саргсяну. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе главы армянского государства.
Армянский лидер выразил надежду на то, что посол своей активной деятельностью придаст новый импульс армяно-корейским отношениям. Саргсян заверил, что все государственные структуры Армении готовы содействовать послу в этом направлении.
Президент Армении также поздравил Корею с успешным проведением 23-их зимних Олимпийских игр. Заметив, что в прошлом году Армения и Корея отпраздновали 25- летие установления дипотношений, Саргсян выразил убеждение, что достигнутые за эти годы достижения пока еще в полной мере не отражают существующий между двумя странами потенциал для сотрудничества. С точки зрения развития сотрудничества в разных областях, армянский лидер подчеркнул важность активных взаимных визитов на высоком уровне, укрепления межпарламентских контактов, углубления взаимодействия в рамках международных структур.
В свою очередь посол Кореи заверил, что не пожелает усилий для укрепления сотрудничества между двумя странами. Посол также выразил благодарность Армении за отмены въездных виз для граждан Кореи. По его словам, этот шаг также будет стимулировать контакты между Арменией и Кореей.
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|Спикер Национального Собрания и руководитель группы дружбы Корея-Армения обсудили перспективы сотрудничества
|Наследие: Вердикт суда в отношении Жирайра Сефиляна и его соратников - политическая расправа
|Новоназначенный посол Кореи вручил верительные грамоты президенту Армении
|Парламентская оппозиция не определилась со своими действиями относительно возможного выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера
|Состоялось официальное открытие филиала "Пушкин" Банка ВТБ (Армения)
|В МЧС Армении представили подробности ДТП под Воронежем с участие автобуса из Армении
|Парламент Армении приступил к рассмотрению проекта заявления фракции блока "Елк" "О событиях 1,2 марта 2008 года"
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|В Армении более 10 тысяч человек приняли участие в выборах президента России
|Эксперт: Приверженность Путина укреплению Южных рубежей страны позитивно скажется и на Армении
|В Ереване открылось заседание Комитета по политическим делам Парламентской ассамблеи Франкофонии
|Демограф: Снижение рождаемости в Армении - неизбежное явление
|Эксперт: Сегодня Алиев проводит политику по рецептам, выписанным из Турции
|Посольство Армении в России: В ДТП под Воронежом погиб водитель автобуса, выполнявшего рейс Ереван-Москва
|Приобрести <красивые> номера Beeline онлайн стало еще выгоднее
|Пашинян: Выдвижение Сержа Саргсяна на пост премьера Армении является очередным шагом на пути создания "лжегосударственности"
|Посольство Армении в России уточняет информацию о пострадавших в ДТП с участием армянского автобуса под Воронежем
|Герой Арцахской войны Жирайр Сефилян приговорен к 10,5 годам лишения свободы
|По обвинению во взяточничестве арестован заместитель военного комиссара Нор-Норка
|В Арцахе сбит беспилотник противника
|При поддержке Ростелеком в Национальном академическом театре оперы и балета им. Ал.Спендиаряна представлен музыкальный спектакль <Лермонтов-Рубинштейн-Врубель>
|Отрицательное миграционное сальдо Армении в разрезе последних трех лет составило в среднем 44 тыс. граждан в год
|Эксперт: У Армении нет таких демографических ресурсов, чтобы обеспечить к 2040 году 4 млн. количество жителей
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключения 20 марта
|"Армянское Возрождение": Сефилян подвергается политической расправе из-за своей оппозиционной деятельности
|Серж Саргсян руководящему составу ВС: Коррупция стала злом как для нашего государства, так и для нашей армии
|Спикер Парламента Армении и глава парламентской комиссии по внешним связям Сейма Польши обсудили перспективы сотрудничества
|Серж Саргсян: Помимо России Армения намерена использовать возможности приобретения оружия и у других стран в контексте перспективного сотрудничества с ними
|Бако Саакян поздравил Владимира Путина c переизбранием на пост президента России
|Саргсян: Мы неоднократно демонстрировали противнику бесперспективность силового урегулирования карабахского конфликта
|Арпине Ованнисян: Главная цель визита армянской парламентской делегации в США заключалась в том, чтобы продемонстрировать реформы и достижения страны
|Серж Саргсян командованию ВС: Я всегда был рядом с вами, буду и впредь
|Ереван: Отсутствие надлежащей международной реакции на территориальные претензии Алиева к Армении, вдохновило его на большие требования
|Армен Ашотян: Соглашение между РА и ЕС, по всей вероятности, будет ратифицировано Арменией во время апрельской четырехдневки
|Серж Саргсян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
|Марек Роцкий: Армения может рассматривать Польшу как своего посла в Евросоюзе
|Политолог: Высокий процент "армянской" поддержки Путина - итог пропаганды
|Ереван: Сегодня невозможно говорить о прогрессе в карабахском урегулировании
|По программе "Зеленые источники солнечной энергии" намечается строительство фотогальванической электростанции для детей
|Шаварш Кочарян призвал проявить деликатность по вопросу голосования граждан России армянского происхождения
|Инаугурация 4-ого президента Армении состоится 9 апреля в Ереване в СКК им.Карена Демирчяна
|Международные эксперты выявили ряд нарушений в судебном процессе по делу "Сасна црер"
|Шармазанов: Российский избиратель проголосовал за Россию в лице Путина
|В Стамбуле открылась выставка, посвященная Ани
|В Ереване состоится заседание Комитета по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Франкофонии
|Межведомственной комиссией МО были обсуждены проблемы приграничных общин
|С 19 марта температура воздуха повысится на 5-6 градусов
|Бако Саакян: Армянская община Америки проводит большую работу, направленную на развитие связей Арцаха и Армении с США
|Путин заручился поддержкой 90-92% избирателей, проживающих или временно пребывающих на территории Армении
|Саргсян поздравил Путина c переизбранием на пост президента России
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го марта
|В Ереване выбирают президента России: Явка на выборах беспрецедентная
|Жирайр Сефилян пригрозил властям Армении "армянским Нюрнбергом"
|Министерства здравоохранения Армении и Арцаха подписали Меморандум о взаимопонимании
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