Вторник, 20 Марта 2018 16:59

АрмИнфо. Фракция "Елк" будет бороться против предстоящего премьерства Саргсяна, исходя из своих полномочий в Национальном Собрании. Такой туманный ответ на вопрос журналистов о том, какими будут действия оппозиционного блока в случае выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера, дал депутат от "Елка" Эдмон Марукян.

При этом Марукян отметил, что для блока "Елк" воспроизведение Сержа Саргсяна у руля власти всегда было неприемлемо. "Всякое действие имеет противодействие, мы должны показать, что у нас есть альтернативная кандидатура на должность премьера страны, альтернативная программа Правительства. Мы должны сделать все, чтобы граждане Армении поняли, что альтернативная система может сменить действующую систему. Мы будем голосовать против Сержа Саргсяна, и если у нас будет свой кандидат от фракции "Елк" мы отдадим ему наши голоса, нашими выступлениями мы будем оспаривать премьерство Саргсяна. Это тот вариант борьбы, который мы использовали, и будем использовать", - отметил Марукян, так и не ответив на вопрос о том, выйдет ли блок "Елк" на уличную борьбу. Как известно, накануне политические силы, входящие в состав блока не пришли к консенсусу по этому вопросу и решили по отдельности определить свою стратегию борьбы с властями.

В свою очередь глава фракции коалиционной партии АРФ "Дашнакцуют" Армен Рустамян посчитал позитивным возможное выдвижение Саргсяна на посту премьера. "Да, незаменимых людей нет, однако не стоит забывать, что Серж Саргсян 10 лет руководит нашей страной, и очень важно то, что глава государства хочет передать свой опыт следующему поколению. Начало для перемен в стране уже заложено конституционными поправками, созданы демократические механизмы, основы для верховенства закона и соблюдения прав человека", - подчеркнул Рустамян.

Меж тем, накануне в своем интервью Серж Саргсян, в частности, заявил: "Прежде всего, полагаю, что давно пришло время отказаться от примитивной тактики диспутов с цитированием вырванных из контекста фраз и пора послушать политическое слово, чтобы понять его и обсудить именно на этом уровне. Политическая же речь - ясна, но не примитивна. Когда деятель хочет сделать заявление о том, что не будет на каком-то посту, он говорит - я не буду на этом посту, как и я четко заявил, что я не буду президентом Республики Армения. Но когда утверждение содержит политический контекст и речь заходит об амбициях и представлениях, то сказанное находится в иной плоскости. Это не сложно отличить. Что касается притязаний на пост премьера, то, да, я и сегодня не претендую на пост премьер-министра. Но я никогда не считал себя человеком, руководствующимся предубеждениями или закостенелым мышлением. Я не могу игнорировать реальность и считать, что не несу ответственности за плавный ход нашей страны в будущем и во времени. Сегодня у нас с одной стороны есть положительные результаты во внешней политике, которые предоставляют нам большой ресурс прочности, мы достигли такого уровня внутренней стабильности, который уже положительно предопределяет динамику экономических показателей стабильности, но с другой стороны нельзя игнорировать угрозы, которые в ходе конституционных реформ, к сожалению, только выросли: и мы прошли апрельскую войну, увидели действия людей, готовых силой оружия решить вопросы в столице, сегодня мы также наблюдаем силы, которые, не считаясь с возможными последствиями, готовы поднимать проблемы на улице, независимо от того, находятся ли эти задачи в рамках политологии и логики или нет". При этом он подчеркнул, что если, в конце концов, будет решено, что будет выдвинута его кандидатура на посту премьера, то это будет с одним условием о том, что параллельно полной реализации конституционных полномочий он гораздо больше времени будет уделять делу передачи всего явного и скрытого опыта прошлых лет управления страной молодым политическим лидерам. "Эта задача, которая чрезмерно важна сегодня. Всем нам предстоит работа в вопросе формирования новых политических лидеров, независимо от их партийной принадлежности, независимо от нынешнего политического позиционирования",- резюмировал президент. Меж тем, АрмИнфо со ссылкой на высокопоставленные источники в РПА месяцами ранее сообщало, что политическое решение по выдвижению кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера уже принято.