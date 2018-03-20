Вторник, 20 Марта 2018 16:43

АрмИнфо. 20 марта состоялось официальное открытие филиала "Пушкин" Банка ВТБ (Армения), расположенного на ул. Пушкина 3/1. Сюда же, с целью улучшения условий обслуживания нарастающего количества клиентов, переехал с ул. Налбандяна 46 Отдел обслуживания головного офиса Банка ВТБ (Армения).

Как сообщили АрмИфно в пресс-службе Банка, Генеральный директор-Председатель Директората Банка ВТБ (Армения) Иван Телегин и Член Совета Центрального Банка РА Олег Агасян в присутствии гостей, клиентов и сотрудников Банка торжественно перерезали ленту.

Гостям мероприятия был представлен современный просторный филиал, оснащенный новейшим оборудованием и располагающий всеми необходимыми средствами для максимально быстрого и комфортного обслуживания клиентов. С этой целью в филиале "Пушкин" действует система электронной очереди, расположены уютная зона ожидания с доступом в интернет, переговорные комнаты. А специально для посетителей с маленькими детьми обустроена игровая зона, в которой дети смогут весело и с пользой провести время в ожидании родителей.

В филиале "Пушкин" предоставляется полный комплекс услуг для частных клиентов, а также осуществляется расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса. Кроме этого, клиенты Банка могут лично осуществлять банковские транзакции в режиме 24/7 в зоне самообслуживания. Зона самообслуживания оснащена банкоматом и платежным терминалом, благодаря чему клиенты в любое время могут пополнять банковские/карточные счета, депозиты, снимать деньги, погашать кредиты, осуществлять платежи. Также клиентам филиала "Пушкин" предоставляется возможность безопасного хранения своих ценностей в депозитарных ячейках.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает первенство по охвату филиальной сети - 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.