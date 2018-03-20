Вторник, 20 Марта 2018 16:32

АрмИнфо. В МЧС Армении представили подробности ДТП под Воронежем с участие автобуса из Армении.

Так, в МЧС Армении сообщили, что в 10:57 часов 20 марта из МЧС России поступила информация о том, что в 09:20 часов автобус с госномерами 308 AF 61, осуществляющий перевозки по маршруту Ереван-Москва, на 673 км трассы М-4 "Дон" (близ города Павловск Воронежской области) столкнулся с фурой, есть жертвы. "Выяснилось, что в автобусе находилось 50 пассажиров и два водителя (Тигран Бабаханян (1972 г.р.) и Аркадий Тадевосян (1974 г.р.)). Около 40 человек были направлены в отель "Как дома" близ Павловска. Пассажир автобуса А.Д. Сукиасян (1978 г.р.) и водитель фуры Н. Сионин (1961 г.р.) скончались на месте. Водители автобуса, а также пассажиры Мелик Айрапетян (1988 г.р.), Егише Амбарцумян (1982 г.р.), Армен Мурадня (1964 г.р.), Варя Оганян (1961 г.р.), Давид Вермишян (1969 г.р.), Вазген Геворкян (1972 г.р.) были госпитализированы в больницу города Павловск", - отмечается в сообщении МЧС РА.

Меж тем, посольство Армении в России сообщает, что в ближайшие часы пассажиры рейсового автобуса "Ереван-Москва", находящиеся в гостевом доме "Как дома" Павловского района Воронежской области, продолжат путь. Перевозка пассажиров будет осуществлена на двух автобусах.

Ранее, стало известно, что под Воронежем произошло лобовое столкновение автобуса, следовавшего из Армении в Москву с фурой. Как стало известно, автобус объезжал припаркованный на обочине легковой автомобиль и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.