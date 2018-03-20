Вторник, 20 Марта 2018 16:31

АрмИнфо. Парламент Армении приступил к рассмотрению проекта заявления фракции блока "Елк" "О событиях 1,2 марта 2008 года".

В документе, в частности, говорится: "Национальное Собрание Республики Армения, будучи обеспокоено тем, что случаи фальсификации

выборов, нарушения права избирателей на свободное волеизъявление в республике не рассматриваются надлежащим образом, подчеркивая важность эффективной и безопасной реализации права на мирные, невооруженные акции и восстановления общественной солидарности в стране, выражая возмущение тем, что до сих пор не были выявлены виновные в событиях, произошедших 1,2 марта 2018 года в центре Еревана, в частности, в убийстве как минимум десяти граждан Республики Армения, а родственникам жертв не была выплачена справедливая компенсация, считая неприемлемой практику уголовного преследования оппозиционных политиков и активистов, которая до сих пор практикуется в Республике Армения, строго осуждает тот факт, что после фальсификации президентских выборов 2008 года, в ночь с 1 на 2 марта полиция РА применила силу в отношении мирных митингующих, а власти страны начали преследования, поддельные уголовные дела и обвинительные приговоры в отношении оппозиционных политиков, активистов.

НС также требует от правоохранительных органов республики в короткие сроки найти и строго наказать виновных в преступлениях, совершенных 1,2 марта, а также лиц, совершивших незаконные действия против мирных демонстрантов в порядке, установленном законодательством РА. Считаем недопустимым роспуск рабочей группы по событиям 1 марта, так как она могла пролить свет относительно участия армии в данных событиях, и относительно фальсификации выборов, призываем Генпрокуратуру Армении пересмотреть обвинительные заключения в отношении оппозиционных политиков и активистов 1,2 марта. Также обязуемся разработать законодательный пакет, который обеспечит достойную компенсацию родственникам жертв событий 1 марта, тех, кто был осужден, а также гражданам, получившим ранения со стороны полиции".

В качестве обоснования к документу приводится тот факт, что 1 марта 2008 года полиция Армении, применила силу в отношении мирных демонстрантов, в течение десяти дней протестующие на площади Свободы в Ереване против фальсификаций в ходе президентских выборов. "Протест граждан был вызван фальсификацией результатов выборов 19 февраля 2008 года, насилием по отношению к доверенным лицам оппозиционных кандидатов, в частности, кандидата в президенты РА Левона Тер-Петросяна. Когда ранним утром 1 марта 2008 года полиция разогнала акцию протеста на площади Свободы, сторонники Левона Тер-Петросяна продолжили мирную акцию протеста на площади близ мэрии Еревана, надеясь, что с учетом того, что на этой территории находятся иностранные дипломатические представительства, полиция воздержится от применения силы. Тем не менее, попытки нападений на мирных демонстрантов со стороны полиции продолжились, что вынудило протестующих защищать свои законные права. Во время событий погибли по меньшей мере 10 граждан Армении. После 1 Марта 2008 года сотни активистов были подвергнуты приводу правоохранительными органами, многие из них были арестованы, более сотни оппозиционных политиков и активистов были лишены свободы. 23 октября 2008 года под давлением международного сообщества и оппозиции Серж Саргсян был вынужден подписать распоряжение о создании экспертной группы по сбору фактов. Группа быстро продемонстрировала свою эффективность, и в июне 2009 года Серж Саргсян незаконно распустил группу и, таким образом, избежал полного раскрытия событий 1 марта. Цель этого заявления - представить политическую оценку Национального собрания Республики Армения, в частности нераскрытость событий, убийств 1,2 марта 2008 года, попытки властей скрыть важные эпизоды, осуществление политических преследований со стороны властей, тот факт, что родственники жертв и пострадавшие, в результате незаконного применения силы полицией, не получили законную компенсацию".

После представления документа глава фракции 'Елк" Никол Пашинян вновь заявил о необходимости допроса второго президента Роберта Кочаряна с тем, чтобы он дал ответ на вопрос, откуда у него информация о том, что демонстранты выходили из-за машин и стреляли в правоохранителей. Он также заявил, что утверждение бывшего генпрокурора, нынешнего главы комиссии по государственно-правовым вопросам Геворга Костаняна о том, что существует соответствующая запись, не соответствует действительности. Он также заявил, что следствие по выявлению виновников событий 1 марта не ведется.

В свою очередь, депутат от блока "Елк" Артак Зейналян сообщил о том, что Республика Армения в ответ на иск оппозиции в Европейском суде по правам человека относительно событий 1 марта, представила обоснование о том, что смерти 10 граждан в эти дни были необходимостью.