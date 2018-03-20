Вторник, 20 Марта 2018 15:57

АрмИнфо. Директор научно-образовательного фонда "Нораванк" Гагик Арутюнян убежден, что США выгодно обострение ситуации на Южном Кавказе.

Эксперт считает неслучайным прогноз Нацразведки Соединенных штатов о возможном обострении ситуации в зоне карабахского конфликта. "Доклады американской Нацразведки имеют и свое наименование уже, а именно прогноз-указание. То есть, если они что-то прогнозируют, то впоследствии делают всё, чтобы обеспечить его практическую реализацию", - сказал Арутюнян, и в этом контексте добавил, что данные действия США направлены не против Армении, а против России.

Арутюнян считает, что разжигание третьего очага напряжения в Кавказском регионе серьезно ослабит Россию. "С этой точки зрения апрельская война 2016 года была не случайной, и в ней больше всего были заинтересованы Турция и США", - сказал эксперт 20 марта на пресс-конференции в Ереване.

Напомним, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс, на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США в феврале текущего года предупредил, что напряженность вокруг Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией способна вылиться в 2018 году в масштабный военный конфликт. "Напряженность из-за оспариваемого района Нагорного Карабаха может перейти в крупномасштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, в который может втянуться и Россия, чтобы поддержать своего регионального союзника. Нежелание обеих сторон идти на компромисс, нарастающее давление внутри обществ [в двух закавказских республиках], устойчивая военная модернизация Азербайджана и приобретение Арменией нового российского оборудования подкрепляют риск крупномасштабных боевых действий в 2018 году".