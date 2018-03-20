Вторник, 20 Марта 2018 15:51

АрмИнфо.Всем известна простая истина - громче всех "держи вора", кричит сам вор. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил замминистра МИД Армении Шаварш Кочарян, коснувшись заявления Ильхама Алиева о том, что в Армении процветает коррупция, взяточничество, высокий уровень инфляции и миграции.

Кочарян отметил, что было бы правильнее, если бы президент Алиев обратил внимание на проблемы, царящие в своей стране - те же самые коррупция, взяточничество и т.д.

Что касается территориальных притязаний Алиева относительно Арцаха и Армении, замминистра подчеркнул, что такого рода заявления еще раз свидетельствуют о том, что АР является искусственно созданным государством и не имеет никакого представления даже о своей собственной истории, и поэтому претендует "приватизировать" историю и территории соседних государств. "Считаю необходимым отметить также, что Нагорный Карабах никогда являлся частью независимого Азербайджана. Он был присоединен к Советскому Азербайджану произвольным решением Сталина", - подчеркнул Кочарян.

Коснувшись заявлений Алиева о том, что международное сообщество в вопросе Арцаха поддерживает позицию Азербайджана, Кочарян заявил, что главным и международно- признанным форматом карабахского урегулирования является формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Именно этот формат принимается со стороны ООН, более того, в этом формате задействованы 3 постоянных члена Совета безопасности ООН. Заявлений в пользу Азербайджана, сопредседатели МГ ОБСЕ не делали. Все "международные" решения, на которые ссылается Алиев, приняты Исламской конференцией и другими подобными организациями путем общеизвестных коррупционных сделок. Понятно, что подобные организации не имеют никакого веса, они используются президентом Азербайджана исключительно для оправдания и пропаганды внутри страны", - заключил Кочарян.

Отметим, что 19 марта во время выступления на всенародном празднестве по случаю Новруз президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз отметил, что в Армении процветает коррупция, взяточничества, миграция. Алиев также отметил, что сегодняшняя территория Армении исторически азербайджанские земли, и 80% "Иреванского ханства" составляли азербайджанцы. Также Алиев отметил, что Нагорный Карабах является древней "азербайджанской территорией" и все ведущие международные организации в вопросе Карабахского урегулирования поддерживают позицию Азербайджана.