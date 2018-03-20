Вторник, 20 Марта 2018 15:50

АрмИнфо.В Армении более 10 тысяч человек приняли участие в выборах президента России.

Как сообщила корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь посольства России в Армении Вероника Артенян, всего в выборах на территории РА приняло участие 10 419 человек. " По результатам подсчета голосов, лидирующие позиции на всех избирательных участках занял Владимир Путин", -уточнила Артенян.

Напомним, что граждане России, постоянно проживающие либо временно находящиеся в Армении и достигшие 18-летнего возраста, проголосовали на двух основных избирательных участках - в российском посольстве в Ереване и в генконсульстве в Гюмри. Для жителей городов Горис, Капан и Сисиан (Сюникская область на юге Армении) в первую декаду марта было организовано досрочное выездное голосование силами участковой избирательной комиссии. Для организации голосования военнослужащих и членов их семей также образованы четыре дополнительных избирательных участка в местах расположения частей Минобороны России на территории Армении. По предварительным подсчетам бюллетеней в Ереване, за Владимира Путина проголосовали более 90 % избирателей. Всего в Ереване в выборах приняло участие порядка 5000 граждан. Посол России в Армении Иван Волынкни назвал беспрецедентным явку на выборах.

Примечательно, что 4 марта 2012 года в выборах президента РФ в Ереване приняло участие 2960 человек. Тогда за кандидата от "Единой России", действующего премьера РФ Владимира Путина проголосовало 83,4% избирателей. По предварительным данным ЦИК России, действующий президент Владимир Путин на президентских выборах 18 марта набрал более 76,6% голосов. Путин заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей - за него отдали свои голоса более 56 млн граждан. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Четвертое место занимает выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак с 1,67% голосов избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1,04%, Борис Титов (Партия роста) с 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов. За каждого из них свои голоса отдали менее 1 млн человек. При этом явка избирателей на выборах президента России, которые прошли 18 марта, составила, по предварительным данным, 67,74% или 73,36 млн человек.