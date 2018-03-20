Вторник, 20 Марта 2018 14:40

АрмИнфо. Переизбрание Владимира Путина на пост президента России положительно скажется на армяно-российских отношениях. Такое мнение 20 марта на пресс-конференции в Ереване выразил директор научно- образовательного фонда "Нораванк" Гагик Арутюнян.

По его словам, армяно-российские отношения продолжат динамично развиваться в духе стратегического союзничества. При этом эксперт считает, что приверженность Путина укреплению Южных рубежей страны позитивно скажется и на Армении, так как 102-ая база, дислоцированная в Гюмри, и входящая в состав Южного военного округа, также будет оснащаться сверхсовременным и высокоточным вооружением. "Перевооружение ЮВО свидетельствует о значимости этого региона для России. Сегодня перед Россией стоит задача присутствия в этом регионе, и укрепление военной мощи в какой-то мере умерит аппетиты других сил в регионе", - считает эксперт.

В тоже время он констатировал, что Россия сегодня является крупным геополитическим игроком, с которым нужно считаться. "В российском обществе ожидания от этих президентских выборов достаточно велики. Но нужно понимать, что российский народ своеобразный, и чем больше на него оказывается давление, тем больший обратный эффект оно имеет. Именно поэтому, заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй лишь прибавили Путину электорат. Хотя не считаю чем-то необычным тот факт, что Путин заручился поддержкой более 70% российских избирателей. У российского лидера достаточно высокий рейтинг не только внутри страны, но и за рубежом", - заключил Арутюнян.

18 марта в России прошли выборы президента РФ. Президент избирается на шестилетний срок. По предварительным подсчетам бюллетеней в Ереване, за Владимира Путина проголосовали 90-92% избирателей.

По предварительным данным ЦИК России, действующий президент Владимир Путин заручился поддержкой более 76,6% голосов. Путин заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей - за него отдали свои голоса более 56 млн граждан. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Четвертое место занимает выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак с 1,67% голосов избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1,04%, Борис Титов (Партия роста) с 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов. За каждого из них свои голоса отдали менее 1 млн человек. При этом явка избирателей на выборах президента России, которые прошли 18 марта, составила, по предварительным данным, 67,74% или 73,36 млн человек.