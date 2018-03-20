Вторник, 20 Марта 2018 14:36

АрмИнфо. В Ереване открылось заседание Комитета по политическим делам Парламентской ассамблеи Франкофонии.

На заседание съехались порядка 50 парламентариев из 27 стран мира. В своей приветственной речи к участникам заседания спикер армянского парламента Ара Баблоян, в частности, подчеркнул высокий уровень сотрудничестве между Арменией и МОФ, свидетельством чему является не только проведение данного мероприятия в Ереване, но и предстоящий саммит организации в армянской столице осенью текущего года. Он также напомнил, что еще в 2015 году в Ереване состоялось министерское заседание МОФ.

Далее он коснулся карабахской тематики, напомнив гостям, что Нагорный Карабах был передан Азербайджану произвольным решением руководства СССР в 1923 году. "Однако сейчас карабахский народ по итогам освободительного движения и победоносной войны получил возможность строить независимую и демократическую государственность. Сегодня Арцах независимая, развития и демократическая республика со своими атрибутами власти, тем не менее, карабахский конфликт еще не урегулирован",- заявил Баблоян, подчеркнув, что карабахский конфликт может быть решен лишь мирным путем в соответствии с международными нормами, в частности, принципом права народа на самоопределение. "Сегодня невозможно представить Арцах в составе Азербайджана, где армянофобия стала государственной политикой",- заявил он, добавив, что непризнанность Арцаха не должна быть причиной для нереализации прав и свобод арцахского народа.

По словам Баблояна, Арцах активно пытается наладить отношения с МОФ, чему способствуют многочисленные визиты франкоязычных парламентариев в НКР, несмотря на протесты Баку. Прилагаются также усилия в направлении формирования в Арцахе молодежного парламента Франкофонии, что будет способствовать развитию французского языка, а также ценностей организации в республике.

В своей приветственной речи министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян рассказал гостям о предстоящем саммите Франкофонии в Ереване, который пройдет под рубрикой "Жить вместе". ""Жить вместе означает" созидать вместе, вместе разделять общечеловеческие ценности, что будет способствовать улучшению глобальной ситуации в мире. Армянский народ, который пережил Геноцид и нашел пристанище в различных странах мира, знает, что такое жить вместе. Вместе мы должны бороться с экстремизмом и радикализмом",- заключил Налбандян, подчеркнув, что в рамках саммита Франкофонии пройдет также бизнес­форум, а в Ереване откроется квартал "Франкофонии".

Отметим, что участники ереванского заседания ПА МОФ посетили мемориал жертв Геноцида "Цицернакаберд" и возложили цветы к вечному огню.