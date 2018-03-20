Вторник, 20 Марта 2018 14:35

АрмИнфо.<Процесс снижения рождаемости в Армении неизбежное явление>, - сказал, отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо в ходе пресс-конференции 19 марта демограф Рубен Еганян.

По его словам, процесс снижения рождаемости в Армении продолжается. <Когда в 2003-2004гг. начался определенный рост рождаемости, неспециалисты пришли к выводу, что нам удалось победить нисходящий тренд по количеству рожденных детей. Но это было обусловлено ничем иным как демографической волной - результатом репродукции поколения, рожденного в конце 80-ых годов>, - отметил он. Демограф пояснил, что показатель рождаемости в 86 году составил порядка 81 тыс. детей, которым и удалось обеспечить такой прирост населения. После чего, в 90-м году число новорожденных составило 79.9 тыс., а уже в 2002г. - 32 тыс. <И сегодня именно это поколение становится родителями>, - подчеркнул он.

Вместе с тем, демограф отметил, что сегодня рождаемость превышает смертность на 12 тыс., но, по оценкам Еганяна, это временное явление. <В ближайшие годы ситуация ухудшится и естественный прирост населения затормозится>, - сказал эксперт.

По данным Нацстатслужбы РА, в 2017 году в Армении родилось 37.7 тыс. детей, что меньше годового показателя на 7,1%. При этом сократилось и число умерших на 3% до 27.4 тыс. граждан. Естественный прирост населения РА составил 10.3 тыс.граждан, с годовым спадом на 16,4%.