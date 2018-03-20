Вторник, 20 Марта 2018 14:34

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в основном проводит политику информационного и психологического давления. Такое мнение выразил директор научно-образовательного фонда "Нораванк" Гагик Арутюнян на просьбу АрмИнфо прокомментировать территориальные претензии Алиева к Армении.

По его словам, сегодня Алиев проводит политику по рецептам, выписанным из Турции. "Будем надеяться, что заявления Алиева не перерастут во что-то более масштабное в будущем", - заключил Арутюнян.

Отметим, что во время выступления на всенародном празднестве по случаю Новруз байрама резидент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной выразил территориальные претензии к Армении. "Сегодняшняя территория Армении - исторически азербайджанские земли. Это доказывает множество книг и карт. Большая часть топонимов на сегодняшней территории Армении - исконно азербайджанские земли. В исторических книгах указано, что большую часть населения Иреванского ханства, точнее сказать, 80 процентов составляли азербайджанцы", - отметил он.

Меж тем, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян реагируя на данное заявление Алиева подчеркнул, что отсутствие надлежащей

международной реакции на территориальные претензии президента Азербайджана к Армении, вдохновило Алиева требовать еще больше территорий.