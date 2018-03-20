Вторник, 20 Марта 2018 14:33

АрмИнфо.В ДТП под Воронежом погиб водитель автобуса, выполнявшего рейс Ереван-Москва. Об этом, со ссылкой на МЧС России, сообщает посольство РА в РФ.

<По данным МЧС РФ, предоставленным посольству Армении в России, 20 марта в 9:00 мск на 673-ом километре федеральной автодороги М-4 <Дон> (Воронежская область) столкнулись рейсовый автобус Ереван - Москва и грузовик. По имеющимся данным, при столкновении автобуса марки <Mercedes> с армянскими госномерами 308 AF 61 с грузовиком, погибли два человека (водители автобуса и грузовика).

В момент столкновения в автобусе находилось 50 человек (48 пассажиров и два водителя). 8 человек было госпитализировано в Павловскую центральную больницу. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, состояние двоих - среднее. Один человек после оказания медпомощи был выписан. В настоящее время двое пострадавших проходят обследование.

Остальные пассажиры (около 40 человек) размещены в гостинице <Как дома> Павловского района области>, - говорится в сообщении диппредставительства Армении в России.

Ранее стало известно, что под Воронежем произошло лобовоe столкновение автобуса, следовавшего из Еревана в Москву, с грузовиком. Как стало известно, автобус объезжал припаркованный на обочине легковой автомобиль и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. В автобусе находились 50 пассажиров, все граждане Армении, 10 из них получили травмы и были госпитализированы.