Вторник, 20 Марта 2018 12:38

АрмИнфо. Beeline снизил цену и увеличил список <красивых> номеров, доступных на сайте http://number.beeline.am

Как сообщает пресс-служба компании, при заказе <красивых> номеров онлайн действует дополнительная скидка 20%, а при подключении к одному из постоплатных тарифных планов Beeline клиент сможет оплатить стоимость премиального номера в течение 6 месяцев. Действует бесплатная доставка по всей территории Армении.

номера доступны по самым низким ценам, и приобрести их сможет любой желающий, даже не выходя из дома. В прошлом году мы запустили сайт, на котором стало возможно проверить доступность номера и приобрести его онлайн. Многие наши клиенты уже оценили эту возможность, которую мы постоянно совершенствуем, чтобы предложить максимально удобные и выгодные условия>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Дополнительную информацию можно получить на сайте http://number.beeline.am связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в ближайшем офисе Beeline.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".