Вторник, 20 Марта 2018 12:22

АрмИнфо.Вчерашним заявлением Сержа Саргсяна о намерении выдвинутся на пост премьера Армения перестала существовать как организованное государство, и был сделан очередной шаг на пути становления "лжегосударственности". Об этом с трибуны парламента заявил глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян.

Он вновь напомнил, что своим вчерашним заявлением Саргсян нарушил данное в 2014 году слово об отказе баллотироваться на пост главы кабмина. "И на пути формирования "лжегосударственности" Саргсян сделал очередной шаг, выдвинув на пост главы Конституционного суда основного генератора этих идей Грайра Товмасяна, который своими законодательными инициативами лишил граждан Армении возможности опротестовать итоги выборов в КС. Другое проявление "лжегосударственности", когда властьпридержащие поднимают тосты за здоровье солдат, несущих боевое дежурство на границе, но всю тяжесть бремени на обеспечение их нужд в армии оставляют на родителей. Скоро дело дойдет до того, что эти же родители будут вынуждены платить за приобретение автоматов "Калашникова" и бензина для "Искандеров". В "лжегосударстве" уже избран "лжепрезидент", завтра будет избран "лжепремьер", но это не все. Их основной и окончательной целью является формирование "лжеоппозиции" и "лженарода", готового продать свой голос за 10 тысяч драмов на "лжевыборах"",- заключил парламентарий.

А вот вице-спикер парламента, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов, наоборот, расценил готовность Сержа Саргсяна баллотироваться на пост премьера, как шаг государственного деятеля, ставящего интересы государства, выше личных интересов.

Председатель же парламента Ара Баблоян предложил журналистам не спешить с оценками, поскольку окончательное решение по выборам премьера пока не принято. "Когда будет официальное решение, тогда и поговорим",- заверил Баблоян.

Меж тем, накануне в своем интервью Серж Саргсян, в частности, заявил: "Прежде всего, полагаю, что давно пришло время отказаться от примитивной тактики диспутов с цитированием вырванных из контекста фраз и пора послушать политическое слово, чтобы понять его и обсудить именно на этом уровне. Политическая же речь - ясна, но не примитивна. Когда деятель хочет сделать заявление о том, что не будет на каком-то посту, он говорит - я не буду на этом посту, как и я четко заявил, что я не буду президентом Республики Армения. Но когда утверждение содержит политический контекст и речь заходит об амбициях и представлениях, то сказанное находится в иной плоскости. Это не сложно отличить. Что касается притязаний на пост премьера, то, да, я и сегодня не претендую на пост премьер-министра. Но я никогда не считал себя человеком, руководствующимся предубеждениями или закостенелым мышлением. Я не могу игнорировать реальность и считать, что не несу ответственности за плавный ход нашей страны в будущем и во времени. Сегодня у нас с одной стороны есть положительные результаты во внешней политике, которые предоставляют нам большой ресурс прочности, мы достигли такого уровня внутренней стабильности, который уже положительно предопределяет динамику экономических показателей стабильности, но с другой стороны нельзя игнорировать угрозы, которые в ходе конституционных реформ, к сожалению, только выросли: и мы прошли апрельскую войну, увидели действия людей, готовых силой оружия решить вопросы в столице, сегодня мы также наблюдаем силы, которые, не считаясь с возможными последствиями, готовы поднимать проблемы на улице, независимо от того, находятся ли эти задачи в рамках политологии и логики или нет". При этом он подчеркнул, что если, в конце концов, будет решено, что будет выдвинута его кандидатура на посту премьера, то это будет с одним условием о том, что параллельно полной реализации конституционных полномочий он гораздо больше времени будет уделять делу передачи всего явного и скрытого опыта прошлых лет управления страной молодым политическим лидерам. "Эта задача, которая чрезмерно важна сегодня. Всем нам предстоит работа в вопросе формирования новых политических лидеров, независимо от их партийной принадлежности, независимо от нынешнего политического позиционирования",- резюмировал президент.

Меж тем, АрмИнфо со ссылкой на высокопоставленные источники в РПА месяцами ранее сообщало, что политическое решение по выдвижению кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера уже принято.