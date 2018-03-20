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АрмИнфо.Посольство Армении в России уточняет информацию о пострадавших в Воронежской области при столкновении грузовика и пассажирского автобуса, следовавшего из РА. Об этом говорится в сообщении посольства Армении в РФ.
Ранее стало известно, что под Воронежем произошло лобовоe столкновение автобуса, следовавшего из Армении в Москву, с грузовиком. Водители двух транспортных средств погибли на месте. Как стало известно, автобус объезжал припаркованный на обочине легковой автомобиль и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. В автобусе находились 50 пассажиров, все граждане Армении, 10 из них получили травмы и были госпитализированы.
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|МИД Армении о заявлении Алиева: Громче всех "держи вора", кричит сам вор
|В Армении более 10 тысяч человек приняли участие в выборах президента России
|Эксперт: Приверженность Путина укреплению Южных рубежей страны позитивно скажется и на Армении
|В Ереване открылось заседание Комитета по политическим делам Парламентской ассамблеи Франкофонии
|Демограф: Снижение рождаемости в Армении - неизбежное явление
|Эксперт: Сегодня Алиев проводит политику по рецептам, выписанным из Турции
|Посольство Армении в России: В ДТП под Воронежом погиб водитель автобуса, выполнявшего рейс Ереван-Москва
|Приобрести <красивые> номера Beeline онлайн стало еще выгоднее
|Пашинян: Выдвижение Сержа Саргсяна на пост премьера Армении является очередным шагом на пути создания "лжегосударственности"
|Посольство Армении в России уточняет информацию о пострадавших в ДТП с участием армянского автобуса под Воронежем
|Герой Арцахской войны Жирайр Сефилян приговорен к 10,5 годам лишения свободы
|По обвинению во взяточничестве арестован заместитель военного комиссара Нор-Норка
|В Арцахе сбит беспилотник противника
|При поддержке Ростелеком в Национальном академическом театре оперы и балета им. Ал.Спендиаряна представлен музыкальный спектакль <Лермонтов-Рубинштейн-Врубель>
|Отрицательное миграционное сальдо Армении в разрезе последних трех лет составило в среднем 44 тыс. граждан в год
|Эксперт: У Армении нет таких демографических ресурсов, чтобы обеспечить к 2040 году 4 млн. количество жителей
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключения 20 марта
|"Армянское Возрождение": Сефилян подвергается политической расправе из-за своей оппозиционной деятельности
|Серж Саргсян руководящему составу ВС: Коррупция стала злом как для нашего государства, так и для нашей армии
|Спикер Парламента Армении и глава парламентской комиссии по внешним связям Сейма Польши обсудили перспективы сотрудничества
|Серж Саргсян: Помимо России Армения намерена использовать возможности приобретения оружия и у других стран в контексте перспективного сотрудничества с ними
|Бако Саакян поздравил Владимира Путина c переизбранием на пост президента России
|Саргсян: Мы неоднократно демонстрировали противнику бесперспективность силового урегулирования карабахского конфликта
|Арпине Ованнисян: Главная цель визита армянской парламентской делегации в США заключалась в том, чтобы продемонстрировать реформы и достижения страны
|Серж Саргсян командованию ВС: Я всегда был рядом с вами, буду и впредь
|Ереван: Отсутствие надлежащей международной реакции на территориальные претензии Алиева к Армении, вдохновило его на большие требования
|Армен Ашотян: Соглашение между РА и ЕС, по всей вероятности, будет ратифицировано Арменией во время апрельской четырехдневки
|Серж Саргсян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
|Марек Роцкий: Армения может рассматривать Польшу как своего посла в Евросоюзе
|Политолог: Высокий процент "армянской" поддержки Путина - итог пропаганды
|Ереван: Сегодня невозможно говорить о прогрессе в карабахском урегулировании
|По программе "Зеленые источники солнечной энергии" намечается строительство фотогальванической электростанции для детей
|Шаварш Кочарян призвал проявить деликатность по вопросу голосования граждан России армянского происхождения
|Инаугурация 4-ого президента Армении состоится 9 апреля в Ереване в СКК им.Карена Демирчяна
|Международные эксперты выявили ряд нарушений в судебном процессе по делу "Сасна црер"
|Шармазанов: Российский избиратель проголосовал за Россию в лице Путина
|В Стамбуле открылась выставка, посвященная Ани
|В Ереване состоится заседание Комитета по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Франкофонии
|Межведомственной комиссией МО были обсуждены проблемы приграничных общин
|С 19 марта температура воздуха повысится на 5-6 градусов
|Бако Саакян: Армянская община Америки проводит большую работу, направленную на развитие связей Арцаха и Армении с США
|Путин заручился поддержкой 90-92% избирателей, проживающих или временно пребывающих на территории Армении
|Саргсян поздравил Путина c переизбранием на пост президента России
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го марта
|В Ереване выбирают президента России: Явка на выборах беспрецедентная
|Жирайр Сефилян пригрозил властям Армении "армянским Нюрнбергом"
|Министерства здравоохранения Армении и Арцаха подписали Меморандум о взаимопонимании
|В Ереван впервые прилетели "Стрижи"
|Замначальника Управления МО Армении арестован за взятку по делу о поставках материальных ресурсов для нужд ведомства
|Булавинцев: Офицеры авиабазы "Эребуни" с честью справляются с поставленными перед ними задачами как учебными, так и боевыми
|Парванян: Армяно-российская объединенная группировка готова выполнить любую поставленную перед ней задачу
|Конверс Банк открыл в столице филиал "Еритасардакан" - для студентов, лекторов и молодых ученых
|Солнышко в ближайшие дни согреет жителей Армении
|Советник президента Арцаха: Визит Бако Саакяна в США является серьезным импульсом для процесса международного признания республики
|Гагик Арутюнян: События 1 марта 2008 года стали одной из самых позорных страниц в истории Армении
|Банк ВТБ (Армения) стал спонсором культурного проекта "Возвращение украденного "Врубеля"
|Папа Римский Франциск наградил посла Армении в Ватикане рыцарским орденом Большого Креста Папы Пия
|Минздрав Армении считает "Арменикум" эффективным препаратом и делает все возможное для увеличения его производства и повышения международного признания
|Президент РА: Высший судебный совет должен оправдать не только ожидания тех людей, кто проектировал этот Совет, но и ожидания общественности Армении
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|Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
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