Вторник, 20 Марта 2018 12:05

АрмИнфо.Посольство Армении в России уточняет информацию о пострадавших в Воронежской области при столкновении грузовика и пассажирского автобуса, следовавшего из РА. Об этом говорится в сообщении посольства Армении в РФ.

Ранее стало известно, что под Воронежем произошло лобовоe столкновение автобуса, следовавшего из Армении в Москву, с грузовиком. Водители двух транспортных средств погибли на месте. Как стало известно, автобус объезжал припаркованный на обочине легковой автомобиль и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. В автобусе находились 50 пассажиров, все граждане Армении, 10 из них получили травмы и были госпитализированы.