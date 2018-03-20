﻿
 Вторник, 20 Марта 2018 12:05
Марианна Мкртчян

Посольство Армении в России уточняет информацию о пострадавших в ДТП с участием армянского автобуса под Воронежем

Посольство Армении в России уточняет информацию о пострадавших в ДТП с участием армянского автобуса под Воронежем

АрмИнфо.Посольство Армении в России уточняет информацию о пострадавших в Воронежской области при столкновении грузовика и пассажирского автобуса, следовавшего из РА. Об этом говорится в сообщении посольства Армении в РФ.

Ранее стало известно, что под Воронежем произошло лобовоe столкновение автобуса, следовавшего из Армении в Москву, с грузовиком.  Водители двух транспортных средств погибли на месте. Как стало известно, автобус объезжал припаркованный на обочине легковой автомобиль и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. В автобусе находились 50 пассажиров, все граждане Армении, 10 из них получили травмы и были госпитализированы.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Эксперт: США выгодно обострение ситуации на Южном КавказеЭксперт: США выгодно обострение ситуации на Южном Кавказе
МИД Армении о заявлении Алиева: Громче всех МИД Армении о заявлении Алиева: Громче всех "держи вора", кричит сам вор
В Армении более 10 тысяч человек приняли участие в выборах президента РоссииВ Армении более 10 тысяч человек приняли участие в выборах президента России
Эксперт: Приверженность Путина укреплению Южных рубежей страны позитивно скажется и на АрменииЭксперт: Приверженность Путина укреплению Южных рубежей страны позитивно скажется и на Армении
В Ереване открылось заседание Комитета по политическим делам Парламентской ассамблеи ФранкофонииВ Ереване открылось заседание Комитета по политическим делам Парламентской ассамблеи Франкофонии
Демограф: Снижение рождаемости в Армении - неизбежное явлениеДемограф: Снижение рождаемости в Армении - неизбежное явление
Эксперт: Сегодня Алиев проводит политику по рецептам, выписанным из ТурцииЭксперт: Сегодня Алиев проводит политику по рецептам, выписанным из Турции
Посольство Армении в России: В ДТП под Воронежом погиб водитель автобуса, выполнявшего рейс Ереван-МоскваПосольство Армении в России: В ДТП под Воронежом погиб водитель автобуса, выполнявшего рейс Ереван-Москва
Приобрести <красивые> номера Beeline онлайн стало еще выгоднееПриобрести <красивые> номера Beeline онлайн стало еще выгоднее
Пашинян: Выдвижение Сержа Саргсяна на пост премьера Армении является очередным шагом на пути создания Пашинян: Выдвижение Сержа Саргсяна на пост премьера Армении является очередным шагом на пути создания "лжегосударственности"
Посольство Армении в России уточняет информацию о пострадавших в ДТП с участием армянского автобуса под ВоронежемПосольство Армении в России уточняет информацию о пострадавших в ДТП с участием армянского автобуса под Воронежем
Герой Арцахской войны Жирайр Сефилян приговорен к 10,5 годам лишения свободыГерой Арцахской войны Жирайр Сефилян приговорен к 10,5 годам лишения свободы
По обвинению во взяточничестве арестован заместитель военного комиссара Нор-НоркаПо обвинению во взяточничестве арестован заместитель военного комиссара Нор-Норка
В Арцахе сбит беспилотник противникаВ Арцахе сбит беспилотник противника
При поддержке Ростелеком в Национальном академическом театре оперы и балета им.  Ал.Спендиаряна представлен музыкальный спектакль <Лермонтов-Рубинштейн-Врубель>При поддержке Ростелеком в Национальном академическом театре оперы и балета им.  Ал.Спендиаряна представлен музыкальный спектакль <Лермонтов-Рубинштейн-Врубель>
Отрицательное миграционное сальдо Армении в разрезе последних трех лет составило в среднем 44 тыс. граждан в годОтрицательное миграционное сальдо Армении в разрезе последних трех лет составило в среднем 44 тыс. граждан в год
Эксперт: У Армении нет таких демографических ресурсов, чтобы обеспечить к 2040 году 4 млн. количество жителейЭксперт: У Армении нет таких демографических ресурсов, чтобы обеспечить к 2040 году 4 млн. количество жителей
"Электрические сети Армении" предупреждает об отключения 20 марта
"Армянское Возрождение": Сефилян подвергается политической расправе из-за своей оппозиционной деятельности
Серж Саргсян руководящему составу ВС: Коррупция стала злом как для нашего государства, так и для нашей армииСерж Саргсян руководящему составу ВС: Коррупция стала злом как для нашего государства, так и для нашей армии
Спикер Парламента Армении и глава парламентской комиссии по внешним связям Сейма Польши обсудили перспективы сотрудничестваСпикер Парламента Армении и глава парламентской комиссии по внешним связям Сейма Польши обсудили перспективы сотрудничества
Серж Саргсян: Помимо России Армения намерена использовать возможности приобретения оружия и у других стран в контексте перспективного сотрудничества с нимиСерж Саргсян: Помимо России Армения намерена использовать возможности приобретения оружия и у других стран в контексте перспективного сотрудничества с ними
Бако Саакян поздравил Владимира Путина c переизбранием на пост президента РоссииБако Саакян поздравил Владимира Путина c переизбранием на пост президента России
Саргсян: Мы неоднократно демонстрировали противнику бесперспективность силового урегулирования карабахского конфликтаСаргсян: Мы неоднократно демонстрировали противнику бесперспективность силового урегулирования карабахского конфликта
Арпине Ованнисян: Главная цель визита армянской парламентской делегации в США заключалась в том, чтобы продемонстрировать реформы и достижения страныАрпине Ованнисян: Главная цель визита армянской парламентской делегации в США заключалась в том, чтобы продемонстрировать реформы и достижения страны
Серж Саргсян командованию ВС: Я всегда был рядом с вами, буду и впредьСерж Саргсян командованию ВС: Я всегда был рядом с вами, буду и впредь
Ереван: Отсутствие надлежащей международной реакции на территориальные претензии Алиева к Армении, вдохновило его на большие требованияЕреван: Отсутствие надлежащей международной реакции на территориальные претензии Алиева к Армении, вдохновило его на большие требования
Армен Ашотян: Соглашение между РА и ЕС, по всей вероятности, будет ратифицировано Арменией во время апрельской четырехдневкиАрмен Ашотян: Соглашение между РА и ЕС, по всей вероятности, будет ратифицировано Арменией во время апрельской четырехдневки
Серж Саргсян провел телефонный разговор с Владимиром ПутинымСерж Саргсян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Марек Роцкий: Армения может рассматривать Польшу как своего посла в ЕвросоюзеМарек Роцкий: Армения может рассматривать Польшу как своего посла в Евросоюзе
Политолог: Высокий процент Политолог: Высокий процент "армянской" поддержки Путина - итог пропаганды
Ереван: Сегодня невозможно говорить о прогрессе в карабахском урегулированииЕреван: Сегодня невозможно говорить о прогрессе в карабахском урегулировании
По программе По программе "Зеленые источники солнечной энергии" намечается строительство фотогальванической электростанции для детей
Шаварш Кочарян призвал проявить деликатность по вопросу голосования граждан России армянского происхожденияШаварш Кочарян призвал проявить деликатность по вопросу голосования граждан России армянского происхождения
Инаугурация 4-ого президента Армении состоится 9 апреля в Ереване в СКК им.Карена ДемирчянаИнаугурация 4-ого президента Армении состоится 9 апреля в Ереване в СКК им.Карена Демирчяна
Международные эксперты выявили ряд нарушений в судебном процессе по делу Международные эксперты выявили ряд нарушений в судебном процессе по делу "Сасна црер"
Шармазанов: Российский избиратель проголосовал за Россию в лице ПутинаШармазанов: Российский избиратель проголосовал за Россию в лице Путина
В Стамбуле открылась выставка, посвященная АниВ Стамбуле открылась выставка, посвященная Ани
В Ереване состоится заседание Комитета по политическим вопросам Парламентской ассамблеи ФранкофонииВ Ереване состоится заседание Комитета по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Франкофонии
Межведомственной комиссией МО были обсуждены проблемы приграничных общинМежведомственной комиссией МО были обсуждены проблемы приграничных общин
С 19 марта температура воздуха повысится на 5-6 градусовС 19 марта температура воздуха повысится на 5-6 градусов
Бако Саакян: Армянская община Америки проводит большую работу, направленную на развитие связей Арцаха и Армении с СШАБако Саакян: Армянская община Америки проводит большую работу, направленную на развитие связей Арцаха и Армении с США
Путин заручился поддержкой 90-92% избирателей, проживающих или временно пребывающих на территории АрменииПутин заручился поддержкой 90-92% избирателей, проживающих или временно пребывающих на территории Армении
Саргсян поздравил Путина c переизбранием на пост президента РоссииСаргсян поздравил Путина c переизбранием на пост президента России
Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го мартаЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 19-го марта
В Ереване выбирают президента России: Явка на выборах беспрецедентнаяВ Ереване выбирают президента России: Явка на выборах беспрецедентная
Жирайр Сефилян пригрозил властям Армении Жирайр Сефилян пригрозил властям Армении "армянским Нюрнбергом"
Министерства здравоохранения Армении и Арцаха подписали Меморандум о взаимопониманииМинистерства здравоохранения Армении и Арцаха подписали Меморандум о взаимопонимании
В Ереван впервые прилетели В Ереван впервые прилетели "Стрижи"
Замначальника Управления МО Армении арестован за взятку по делу о поставках материальных ресурсов для нужд ведомстваЗамначальника Управления МО Армении арестован за взятку по делу о поставках материальных ресурсов для нужд ведомства
Булавинцев: Офицеры авиабазы Булавинцев: Офицеры авиабазы "Эребуни" с честью справляются с поставленными перед ними задачами как учебными, так и боевыми
Парванян: Армяно-российская объединенная группировка готова выполнить любую поставленную перед ней задачуПарванян: Армяно-российская объединенная группировка готова выполнить любую поставленную перед ней задачу
Конверс Банк открыл в столице филиал Конверс Банк открыл в столице филиал "Еритасардакан" - для студентов, лекторов и молодых ученых
Солнышко в ближайшие дни согреет жителей АрменииСолнышко в ближайшие дни согреет жителей Армении
Советник президента Арцаха: Визит Бако Саакяна в США является серьезным импульсом для процесса международного признания республикиСоветник президента Арцаха: Визит Бако Саакяна в США является серьезным импульсом для процесса международного признания республики
Гагик Арутюнян: События 1 марта 2008 года стали одной из самых позорных страниц в истории АрменииГагик Арутюнян: События 1 марта 2008 года стали одной из самых позорных страниц в истории Армении
Банк ВТБ (Армения) стал спонсором культурного проекта Банк ВТБ (Армения) стал спонсором культурного проекта "Возвращение украденного "Врубеля"
Папа Римский Франциск наградил посла Армении в Ватикане рыцарским орденом Большого Креста Папы ПияПапа Римский Франциск наградил посла Армении в Ватикане рыцарским орденом Большого Креста Папы Пия
Минздрав Армении считает Минздрав Армении считает "Арменикум" эффективным препаратом и делает все возможное для увеличения его производства и повышения международного признания
Президент РА: Высший судебный совет должен оправдать не только ожидания тех людей, кто проектировал этот Совет, но и ожидания общественности АрменииПрезидент РА: Высший судебный совет должен оправдать не только ожидания тех людей, кто проектировал этот Совет, но и ожидания общественности Армении

Интервью
Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативностьОбеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативность
Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента АрменииАрам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента АрменииАннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
Киро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысячКиро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысяч
Эрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет менятьсяЭрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет меняться
Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружениюСтремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружению
Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом годуРасим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этническийГагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для  обеспечения безопасного развития атомной энергетикиСоюз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для  обеспечения безопасного развития атомной энергетики
Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкцийЦелью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного вниманияСергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает  армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальностьАлександр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает  армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативностьМасис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении КарабахаАрман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
Посол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и ВостокомПосол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и Востоком
Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно                      Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно                      
Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании  Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании  
Манвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундойМанвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундой
Левон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медициныЛевон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медицины
В отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открытВ отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открыт
Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийствуАркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийству
Андрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементироватьАндрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементировать
Саргсян и Алиев в очередной раз предопределили в Женеве неопределенность вокруг Карабаха Саргсян и Алиев в очередной раз предопределили в Женеве неопределенность вокруг Карабаха 
Ованес Игитян: Армения слишком часто оглядывается на МосквуОванес Игитян: Армения слишком часто оглядывается на Москву
Владимир Бадалян: Туркменистан рассматривает вопрос поставок энергоресурсов в Армению через ИранВладимир Бадалян: Туркменистан рассматривает вопрос поставок энергоресурсов в Армению через Иран
Ильгар Велизаде: Не считаться с политической реальностью, повсеместно создаваемой в мире призраком сепаратизма, уже нельзяИльгар Велизаде: Не считаться с политической реальностью, повсеместно создаваемой в мире призраком сепаратизма, уже нельзя
Авигдор Эскин: Вследствие референдумов в Курдистане и Каталонии давление на Армению в вопросе Карабаха может ослабнутьАвигдор Эскин: Вследствие референдумов в Курдистане и Каталонии давление на Армению в вопросе Карабаха может ослабнуть
Гагик Арутюнян: Россия, Иран и Китай вспомнили о своем великом прошлом во многом благодаря СШАГагик Арутюнян: Россия, Иран и Китай вспомнили о своем великом прошлом во многом благодаря США
Максим Сучков: Качественная и системная реализация российских проектов по развитию Армении исключит нервную реакцию Москвы на то, что «там задумали американцы»Максим Сучков: Качественная и системная реализация российских проектов по развитию Армении исключит нервную реакцию Москвы на то, что «там задумали американцы»
Комментируемые
Серж Саргсян руководящему составу ВС: Коррупция стала злом как для нашего государства, так и для нашей армииСерж Саргсян руководящему составу ВС: Коррупция стала злом как для нашего государства, так и для нашей армии
Ереван: Отсутствие надлежащей международной реакции на территориальные претензии Алиева к Армении, вдохновило его на большие требованияЕреван: Отсутствие надлежащей международной реакции на территориальные претензии Алиева к Армении, вдохновило его на большие требования
Минздрав Армении считает Минздрав Армении считает "Арменикум" эффективным препаратом и делает все возможное для увеличения его производства и повышения международного признания
Правящая партия Армении отреагировала на критику посла США в РАПравящая партия Армении отреагировала на критику посла США в РА
ЕСПЧ обязал Армению выплатить 48 тысяч евро членам организации ЕСПЧ обязал Армению выплатить 48 тысяч евро членам организации "Свидетели Иеговы"
Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента АрменииАрам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
Ваграм Багдасарян: Все представители РПА должны беспрекословно подчиняться решению партии, это касается и Сержа СаргсянаВаграм Багдасарян: Все представители РПА должны беспрекословно подчиняться решению партии, это касается и Сержа Саргсяна
Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента АрменииАннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
Саркисян и Клаар отметили важность надлежащей реакции международного сообщества на милитаристские заявления БакуСаркисян и Клаар отметили важность надлежащей реакции международного сообщества на милитаристские заявления Баку
Ара Казарян: Согласно новой Конституции Армении, 4-го президента должно избирать Национальное СобраниеАра Казарян: Согласно новой Конституции Армении, 4-го президента должно избирать Национальное Собрание
Эдмон Марукян: Главной целью партии Эдмон Марукян: Главной целью партии "Лусавор Айастан" является построение европейской модели государства в Армении
Российский эксперт советует Степанакерту перенять опыт курдов Африн в КарабахеРоссийский эксперт советует Степанакерту перенять опыт курдов Африн в Карабахе
Радев: Армения и Болгария могут воспользоваться потенциалом мультимодальных перевозок через Черное море и Персидский заливРадев: Армения и Болгария могут воспользоваться потенциалом мультимодальных перевозок через Черное море и Персидский залив
В Армении будут применяться международные стандарты дорожных знаков и сигналовВ Армении будут применяться международные стандарты дорожных знаков и сигналов
Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
Эдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕЭдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕ
С трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатовС трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатов
Посольство Армении о запрете въезда Заруи Постанджян в Грузию: Каждая страна сама решает, кого ей впускать на свою территориюПосольство Армении о запрете въезда Заруи Постанджян в Грузию: Каждая страна сама решает, кого ей впускать на свою территорию
Армения и Таджикистан отменяют визовый режимАрмения и Таджикистан отменяют визовый режим
Каро Пайлян заявил о том, что информацию о предстоящих погромах армян Европы он получил устноКаро Пайлян заявил о том, что информацию о предстоящих погромах армян Европы он получил устно
Долларовый транш облигаций Америабанка прошел листинг на бирже Nasdaq OMX ArmeniaДолларовый транш облигаций Америабанка прошел листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia
Блок Блок "Царукян" не будет выдвигать кандидатуру на пост президента Армении в 2018 году
Прогноз: Анкара откажется от российских С-400 под давлением НАТО или достигнув результатов собственного шантажаПрогноз: Анкара откажется от российских С-400 под давлением НАТО или достигнув результатов собственного шантажа
Шармазанов убежден: Серж Саргсян незаменимый управленецШармазанов убежден: Серж Саргсян незаменимый управленец
Министр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской ТурцииМинистр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской Турции
Признание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависитПризнание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависит
В Австрии состоялся Международный молодежный форум В Австрии состоялся Международный молодежный форум "Будущее европейской и евразийской интеграции: форсайт 2040"
Банк ВТБ (Армения) запускает кредитный продукт для пенсионеровБанк ВТБ (Армения) запускает кредитный продукт для пенсионеров
Эрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседямиЭрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседями
Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
Поиск по дням

2013 , 2014