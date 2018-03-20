Вторник, 20 Марта 2018 11:09

АрмИнфо. За содействие даче и взятию взятки арестован заместитель военного комиссара Нор-Норка.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Следственного комитета Армении, по данным предварительного следствия, заместитель военного комиссара Нор-Норка, подполковник Г. Мадатян, в августе-сентябре 2017 года, посоветовал бывшему командиру взвода N-ой воинской части МО РА, старшему лейтенанту продолжить службу рядом с местом проживания, и уговорил последнего дать крупную взятку ($3000) соответствующему должностному лицу в Минобороны, для решения вопроса в его пользу - в частности, назначения его на должность заместителя военного комиссара в Амасии.

"Лично получив взятку в $3000, Мадатян содействовал процессу по назначению старшего лейтенанта на должность заместителя военного комиссара Амасии. При сопоставлении полученных доказательств, Мадатяну предъявлены обвинения по признакам ст. 38-312 ч.3 п.1 УК РА, а также ст. 38-311 ч.4 п.2. В качестве меры пресечения избран арест. Предварительное следствие в рамках уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СК РА.