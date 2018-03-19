Понедельник, 19 Марта 2018 20:52

АрмИнфо. В рамках мероприятий <Возвращение похищенного Врубеля> 16 марта при поддержке Ростелеком Армения в Национальном академическом театре оперы и балета им. Ал. Спендиаряна представлен музыкальный спектакль <Лермонтов-Рубинштейн-Врубель>.

Как сообщает пресс-служба компании, в представление вошли отрывки из поэмы Лермонтова <Демон> и одноименной оперы А. Рубинштейна, сопровождающиеся иллюстрациями Врубеля. Спектакль удалось воплотить в поэму благодаря применению трехмерных (3D) анимационных решений компании Ростелеком Армения, для которого были отобраны и представлены все иллюстрации поэмы "Демон", выставленные в разных музеях. Была также создана единая полноценная анимационная картина в дополнение к литературному и музыкальному представлению.

В дальнейшем полотна будут представлены в Музее русского искусства. Кроме того, благодаря сотрудничеству с музеем, были разработаны новые технологические решения для музея. В частности, посредством мобильного приложения посетители музея смогут с дополненной реальностью (AR) видеть как на картине Врубеля "Демон и Ангел с душой Тамары" оживает ангел и уводит за собой в созданный художником мир. В ходе выставки посетители смогут также заснять и сохранить двигающиеся образы.

<Возвращение похищенного полотна Врубеля в Армению стало знаменательным событием для всех нас. Мы рады, что коллекция Ереванского Музея русского искусства, нашего давнего партнера, стала целостной, и это выдающееся произведение искусства вернулось в музей. Будучи технологической компанией, для нас очень важно помогать по-новому представлять культурные ценности современному зрителю и любителям искусства. Подобные анимационные решения представляются на армянской сцене впервые, формируют новые подходы, благодаря которым, уверен, возрастает привлекательность и увеличится количество визитов культурных центров. А всем, кто сегодня не будет присутствовать, советую посетить музей и приобщиться к искусству также посредством технологий>, - отметил генеральный директор Ростелеком Армения Айк Фарамазян.

Согласно источнику, проект посвящен русскому художнику Михаилу Врубелю и возвращению утерянной реликвии "Демон и Ангел с душой Тамары" в Армению.

Напомним, что ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Число интернет-пользователей превышает 10.9 млн., а абонентов платного телевидения - 7.7 млн. Российское ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" через свою дочернюю компанию в Армении ЗАО GNC-ALFA начала продвижение и розничные продажи телекоммуникационных услуг на территории Армении под своим брендом в конце 2012 года. Протяженность оптико-волоконной сети в Армении превышает 3тыс. км, покрывая 80% территории РА.