Понедельник, 19 Марта 2018 19:34

АрмИнфо. Отрицательное миграционное сальдо Армении в среднем за последние три года составило 44 тыс. граждан в год. Об этом в ходе пресс-конференции 19 марта сообщил демограф Рубен Еганян, ссылаясь на результаты проведенного исследования миграционных тенденций Армении в разрезе 2014-2016г.

По его словам, рост отрицательного сальдо зафиксирован в период с 2007 до 2014гг., когда показатель достиг 35 тыс. граждан, с последующим повышением до 44 тыс. за 2014 - 2016гг. <То есть, в грубом подсчете ежегодно Армению покидает 1% населения страны. А вместе с этим сокращается на 1% производство, рабочие места, доходы и т.д. Все это вызывает серьезные опасения>, - подчеркнул он.

В результате исследований удалось придти к выводу, что миграция в Армении является массовым явлением, несет как продолжительный, так и сезонный характер, что по большому счету обусловлено внутренними факторами. Миграция в Армении, по словам Еганяна, имеет 3 основных потока - трудовой, семейный и выезд на постоянное место жительства.

В этом ключе он сообщил, что на трудовых мигрантов приходится 48-49% граждан, 46% - граждане, мигрирующие с целью смены местожительства и 2% - семейные мигранты. Примечательно, что на образовательную миграцию приходится только 1,5% граждан, подавляющее большинство из которых женщины.

Касательно трудовых мигрантов, демограф отметил, что это, в основном, мужчины репродуктивного возраста, основным рынком для которых является РФ. По мнению эксперта, это связано с тем, что на евразийском пространстве достаточно упрощены условия работы для трудовых мигрантов. Этим, по словам Еганяна, можно пояснить фактор массовости миграции. <Сегодня наши граждане посредством заключения одного трудового договора могут оставаться и работать в России на безлимитный период времени. Как следствие, миграция в некотором смысле влияет на приток материальных ресурсов в страну, является сдерживающим фактором бедности, залогом социально-экономической устойчивости>, - заметил он.

По словам специалиста, согласно проведенному ранее опросу, основной причиной трудовой миграции граждане Армении называли недостаток рабочих мест, после чего следовал уровень заработных плат. <Сегодня же ситуация несколько изменилась: первоочередной проблемой граждане назвали необходимость в высоком заработке, что говорит о низкой востребованности созданных в стране рабочих мест >, - подчеркнул он.

Для разрешения сложившейся ситуации, по словам эксперта, необходимы системные изменения, которые охватят как экономическую, так и социальную сферы. Отвечая на вопрос АрмИнфо, он отметил, что не видит никаких предпосылок для изменения ситуации: <Есть предпосылки к ухудшению, нет предпосылок для улучшения ситуации. Я стараюсь быть объективным>, - подчеркнул демограф.

В частности, Р.Еганян сообщил, что согласно опросу, проведенному в 2007 году, у 35% домашних хозяйств Армении в семье был хотя бы один мигрант. В разрезе последних трех лет, этот показатель увеличился на 2 процентных пункта. По данным 2017 года 13% опрошенных граждан или являются мигрантами, или же были таковыми. Подавляющее большинство мигрантов приходится на Гегаркуникскую, Лорийскую и северную часть Ширакских областей.

Отметим, что опрос охватил 3 тыс. домашних хозяйств как из Еревана, так и областей РА, в нем приняли участие до 12 тыс. граждан.

По данным Нацстатслужбы РА, численность населения РА на 1 января 2018 года составила 2 972 900 граждан с годовым спадом на 0.4%.

Отрицательное миграционное сальдо зафиксировано на уровне 23,5%.