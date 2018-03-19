Понедельник, 19 Марта 2018 19:30

АрмИнфо. <Перспектива обеспечить численность населения Армении 4 млн. - это утопия. У нас таких демографических ресурсов нет>, - сказал демограф Рубен Еганян, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько реалистичны слова президента РА Сержа Саргсяна о достижении показателя в 4 млн. к 2040 году.

В этой связи он подчеркнул, что сегодня не видит серьезных предпосылок для возвращения Диаспоры. <Сначала надо внутри страны навести порядок, чтоб остановился отток населения. Рано нам еще разрабатывать программы, направленные на привлечение граждан извне>, - подчеркнул он.

Напомним, что в мае 2017 года президент Серж Саргсян, выступая на первом заседании парламента шестого созыва заявил, что численность населения Армении в 2040 году должно достичь 4 млн. человек, заявил Еганян.

По данным Нацстатслужбы РА, численность населения РА на 1 января 2018 года составила 2 972 900 граждан с годовым спадом на 0,4%. Отрицательное миграционное сальдо зафиксировано на уровне 23,5%.