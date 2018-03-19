Понедельник, 19 Марта 2018 19:19

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 20 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 23, 23/1, 23/2, 25, 32, 34, 34/1, 34/2, 36, 36Б, 36Г, 38, 40, 42, 44 на пр. Комитаса, собственные дома 23-25 на переулке Комитаса, жилые дома 12, 16, 16А, 16Б, 22, 22/3 на ул.

В.Папазяна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 15. 19, 21 на ул. Мамиконянц, 7, 8, 9, 10 на ул. Шахсуварян и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8 на ул. Киевяна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 19, 33 на ул. Орбели и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарак, 4-75 на ул. П. Севака, жилые дома 21, 23 и собственные дома 13Г-45Г на ул. М.Аветисяна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 23, 25 на ул. Гюльбенкяна, собственные дома 5-24 на ул. Сундукяна и прилегающие общественные абоненты, жилой дом 14 на ул. Риги и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 70/1, 78/3, 88 и собственные дома 72- 78 на ул.

Г.Арцруни, жилые дома 27, 27А, 171 на ул. Гр.Кочара, 7, 9 на ул. Врацакан и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 3, 4 и собственные дома 2-18 на ул. Н.Заряна, прилегающие общественные абоненты, жилые дома 36, 36Б, 36Г, 4/1 на пр. Тиграна Меца, 27, 29, 54Б на переулке Тиграна Меца, собственные дома 1-52 на 7-ой улице, 1-40 на 9-ой улице, 35-60 на 11-ой улице, 1-53 на 20-ой улице, 1-13 на 26-ой улице, 1-57 на 32-ой улице, 3-12 на 38-ой улице, 1-30 на 40-ой улице, 45-92 на 44-ой улице, 35-74 на 46-ой улице в Ареше; квартиры 124-308 жилого дома 31 и жилой дом 35 на ул. Хагаг Дон, жилой дом 2А на ул. Глинки, собственные дома 70-76 на 7-ой улице, 68-78 на 9-ой улице, 1-50 на 50-ой улице и 48-ая улица в Нор Ареше; жилые дома 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 10/4, 12, 12/3, 14, 16, 18, 20 и собственные дома 45-107 на проходе Атоян, жилые дома 78/1, 78/2 на ул. Димитров;

10:30-16:30 жилые дома 1, 3, 7 на ул. Джугаи, 17 на ул. Нансена, 12, 14, 16, 18 на ул. Сафаряна и прилегающие общественные абоненты в

1-ом Норкском массиве; жилые дома 1-5, 16, 17 на 2-ом шрджадардзаин и прилегающие общественные абоненты в 8-ом Норкском массиве; собственные дома 13-19 на 9-ой улице, 56-143 на 11-ой улице Айгестана и прилегающие общественные абоненты, частично собственные дома 51-81 на ул. Вормнадирнери, собственные дома 229-239 на ул. Хоренаци и прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 собственные дома 11-35 на 2-ой улице, 14-46 на 4-ой улице, 1-42 на 5-ой улице, 1-19 на 7-ой улице, 2-52 на 9-ой улице в

Вардашене;

в Армавирском марзе:

11?00-17?00 села Сасуник, Ошакан, Воскеваз, Воскеат и Агарак;

в Котайкском марзе:

10?30-15?30 село Золакар и прилегающие общественные абоненты;

11?00-16?00 частично село Акунк;

12?00-13?30 ООО "Шинфорум", ЧП "Амбардзумян";

12?00-16?30 село Прошян, прилегающие производственные предприятия и общественные абоненты;

в Гегаркуникском марзе:

10?30-16?30 абоненты на улицах 22, 23 в квартале школы Лчашена;

11?00-12?50 села Цовазард, Айраванк, Бердкунк, Лчап; общественные абоненты, прилегающие к шоссе Гавар-Севан;

13?00-14?50 водонапорная станция Ацарата;

в Ширакском марзе:

10?00-16?00 частично община Красар в районе Ашоцк; улицы 2 и 3 общины Дзоракап в районе Ани;

в Тавушском марзе:

12?00-14?00 улица Маштоца и прилегающие общественные абоненты, частично улицы Хоренаци, Айгестан, Нораван, Абовяна в городе Берд;

10?00-12?00 частично улица Камо в городе Дилижан; села Айгепар и Неркин Кармир ахбюр;

11?00-13?00 частично улица Гетапня в городе Дилижан;

14?00-16?00 частично квартал "Шамахян" в городе Дилижан;

в Сюникском марзе:

09?30-11?30 жилые дома 5, 6, 7, 9 на ул. Абовяна в городе Каджаран;

10?30-14?00 улица Араксашен в городе Мегри; села Нрнадзор, Шванидзор, Алванк;

10?30-16?30 2-ое направление на улице В.Мамиконян в городе Горис;

11?00-17?00 село Шамб;

11?30-17?00 частично село Хнацах.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.