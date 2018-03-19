Понедельник, 19 Марта 2018 19:17

АрмИнфо. Организация "Армянское Возрождение", объединяющая представителей армянской диаспоры во многих странах мира, выступила с заявлением в связи судебным процессом в отношении Жирайра Сефиляна.

В заявлении отмечается, в отношении Сефиляна осуществляется политическая расправа из-за его оппозиционной деятельности, а выдвинутые обвинения основаны на ложных показаниях. "На судебных процессах не представлено ни одного вещественного доказательства, которое может связать Сефиляна с инкриминируемым ему обвинением. Наоборот, другие лица вовлеченные в дело и обвиняемые указывают на оказание на них давления со стороны следственных структур, чтобы они дали ложные показания в отношении Сефиляна. Требование обвинения назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы - пощечина как правосудию, так и армянской государственности. Этот судебный процесс является еще одним ярким доказательством того, что в Армении нет правосудия, и любой человек может оказать за решеткой, если этого пожелает Серж Саргсян, даже если этот человек - национальный герой, каковым является Жирайр Сефилян", - говорится в заявлении.

В "Армянском Возрождении" выразили убеждение, что данный судебный процесс наносит вред отношениям Армении с Диаспорой и заявили свое недоверие ко всему судебно-процессуальной системе РА. "Осуждаем незаконности режима и несправедливость в отношении Сефиляна и других политзаключенных, и требуем освободить их всех. Призываем здоровые силы в Армении и Диаспоре присоединиться к нашему требованию ", - говорится в заявлении организации.

Раннее, стало известно, что судья по делу о незаконном приобретении, хранении и распространении оружия, по которому проходит герой арцахской войны Жирайр Сефилян, Татевик Григорян отказалась предоставить слово обвиняемому для представления его защитной речи. Григорян мотивировала это неуважением Сефиляна к суду. Защитную речь Сефиляна зачитал его адвокат Араик Папикян. В своей защитной речи Сефилян, в частности, квалифицировал судебный процесс фарсом, попыткой расправы, театрализованным представлением. Он также сообщил о постоянном давлении на него со стороны правоохранителей. Далее Сефилян подчеркнул, что в отношении него осуществляется политическое гонение. При этом он подчеркнул, что все те, кто преследовал его и все заказчики этого предстанут в один прекрасный день перед "армянским Нюрнбергом" за госизмену, коррумпированность и узурпацию власти.