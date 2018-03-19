Понедельник, 19 Марта 2018 18:48

АрмИнфо. "Министерство обороны является крупнейшим потребителем и органом, осуществляющим огромные закупки", - об этом 19 марта заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с руководящим составом Вооруженных сил Армении.

Как сообщает пресс-служба президента, Саргсян отметил, что в процессе закупок должна быть достигнута максимальная прозрачность, а также должна сформироваться свободная и справедливая конкуренция. А повышение качества продукции и услуг должно обеспечиваться ответственными подразделениями посредством надлежащего технического контроля.

"Осуществляя покупки, желательно избегать услуг посреднических организаций, а также исключать различные виды незаконных действий, организаторами и участниками тендеров. Любая потеря или неправильное использование денег является прямым ударом не только для репутации армии, но и по ее боеготовности. Последовательная и нетерпимая борьба с коррупцией должна стать неотъемлемой частью вашей службы", - отметил президент.

Президент также заметил, что процесс борьбы с коррупцией можно будет контролировать на все сто процентов только в том случае, если каждый солдат в глубине души будет иметь своеобразное "табу", растрата средств армии и государства - непростительна, данное преступление равнозначно предательству. Саргсян подчеркнул, что недоверие солдат и младших офицеров к руководству армии и к государству, в первую очередь, обуславливается коррупционными явлениями. "Это должно быть понятно всем нам. Но, только понимать недостаточно, важно бороться с этим явлением. Это явлением стало злом, как для нашего государства, так и для нашей армии", - заключил президент.