Понедельник, 19 Марта 2018 18:37

АрмИнфо. Спикер Национального Собрания Армении 19 марта принял главу парламентской комиссии по внешним связям Сейма Польши Марека Роцкия.

Как сообщает пресс-служба Парламента, в ходе встречи стороны обсудили повестку дня армяно-польских межпарламентских отношений, а также необходимость развития сотрудничества между делегациями двух стран в рамках международных парламентских ассамблей. Ара Баблоян также высоко оценил единодушное принятие резолюции Сената Польши, касающейся 650-летия особых привилегий, предоставленных армянам королем Польши Казимиром Великим.

В свою очередь Марек Роцкий важность сотрудничества между Польшей и Арменией в ЕС. Роцкий также заявил, что Польша готова содействовать ускорению процесса ратификации Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве с ЕС.