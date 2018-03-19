Понедельник, 19 Марта 2018 18:26

АрмИнфо. Приобретение Арменией вооружения и военной техники осуществляется в соответствии с намеченным графиком, в этом вопросе основным партнером республики является Россия - один из основных поставщиков оружия. Об этом на встрече с руководящим составом Вооруженных сил РА заявил президент Армении Серж Саргсян.

"Договоренности с Россией позволяют нам приобрести современное оружие по самым конкурентным условиям. Однако мы намерены использовать и другие возможности в этой сфере в условиях нашего перспективного сотрудничества с другими странами",- заявил Саргсян.

При этом он подчеркнул, что Армения гонке вооружений отвечает не количеством на количество, а ставит акцент на эффективности вооружения. "В распоряжении Армении всегда есть и будут эффективные средства по сдерживанию противника в любое время и в любом масштабе.

Когда мы говорим о сдерживании, это не означает лишь предотвращение нападения - это больше, это означает нанесение превентивных ударов, отбивающих у противника охоту нарушать режим перемирия, заключенный еще в 1994-95годах",- заявил Саргсян.

Напомним, что согласно армяно-российскому соглашению о предоставлении Армении 200-миллионого кредита, на данную сумму ВС республики приобрели и приобретут реактивные системы залпового огня 9К58 "Смерч" ЗРК "Игла-С", комплекс пассивной радиотехнической разведки "Автобаза-М", огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк", бронеавтомобили "Тигр", противотанковые ракетные комплексы "Конкурс-М", противотанковые гранатомёты РПГ-26, стрелковое вооружение, двигатели и прицелы для танков Т-72 и БМП, средства связи, инженерную технику, "КамАЗы". Соглашение о предоставлении кредита на льготных условиях - выплачивать кредит с 3-%-й ставкой Ереван начнет лишь с 2018 года в рублях в течение 10 лет, а предоплата составит лишь 10%, было заключено в 2015-м. Таким образом, с учетом продолжающейся девальвации российской валюты, а также членства республики в ОДКБ, позволяющего закупать оружие по внутрироссийским ценам, на $200 млн. армянские республики могут приобрести энное количество российских вооружений. Впоследствии Армения и Россия подписали еще одно соглашение о поставках оружия на $100 млн.