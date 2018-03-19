Понедельник, 19 Марта 2018 17:52

АрмИнфо. Мирное урегулирование нагорно- карабахского конфликта - приоритетная задача безопасности Армении и Арцаха. Об этом 19 марта в ходе встречи с участниками оперативного сбора руководящего состава ВС РА заявил президент Армении, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Серж Саргсян.

"Наша позиция не претерпела изменений. Об этом я неоднократно говорил на разных площадках, в том числе, и с самых высоких международных трибун. В тоже время, к сожалению, не могу поделиться с вами хорошими новостями касательно прогресса в переговорном процессе. Очевидно одно, мы продолжим наши партнерские контакты с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, поскольку они уполномочены международным сообществом выполнять посредническую миссию и содействовать мирному разрешению проблемы. Тем не менее, основная ответственность по урегулированию вопроса возлагается на конфликтующие стороны, и мы нашу долю в этом деле всегда прекрасно осознавали", - сказал Саргсян.

Вместе с тем, Верховный главнокомандующий подчеркнул, что именно поэтому армянская армия была, есть и будет основным фактором урегулирования карабахского конфликта. По его словам, на фоне постоянно звучащих из Баку угроз, Вооруженные силы опора Армении. Саргсян также выразил убеждение, что апрельские события 2016 года - попытка серьезной проверки противником соотношения сил, которую они, безусловно, провалили.

"В существующих условиях наша задача сохранить конфигурацию размещения. Более того, мы должны последовательно работать и постоянно быть готовы противодействовать всем попыткам противника - незначительным и крупным, по нарушению баланса сил. Мы неоднократно демонстрировали противнику, и в случае необходимости, вновь покажем бесперспективность силового урегулирования карабахского конфликта. И каждый раз насколько грамотно, болезненно сможет ответить, настолько мы укрепим это мышление в их сознании. Основной целью нашей последовательной работы будет укрепление в сознании противника именно этого. На этом пути одним из самых важных практических шагов станет успешная реализация семилетней программы по модернизации Вооруженных сил. В первую очередь, мы сделали нашу армию максимально прозрачной и понятной для наших граждан", - резюмировал Саргсян.