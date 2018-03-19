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АрмИнфо. Вертикаль управления Вооруженными силами Армении сегодня - после конституционных реформ претерпела кардинальные изменения. Впредь ВС Армении будут управляться вертикалью премьер-Совет безопасности - правительство-глава Генштаба. Об этом на встрече с руководящим составом ВС РА заявил президент Серж Саргсян.
Однако, подчеркнул он, это вовсе не означает, что президент не будет участвовать в управлении ВС. По предложению премьера, как пояснил Саргсян, президент будет назначать главу Генштаба и других должностных лиц ВС, а также вручать ордена и медали. Он также заметил, что изменилась не только вертикаль управления ВС, но и реформировался его аппарат. "Реформы должны быть нацелены не на сокращение аппарата, а на повышение эффективности его работы",- заявил Саргсян. Президент также сообщил, что в контексте предстоящих реформ военные учения "Шант" будут проведены осенью текущего года.
Касаясь работы военно-промышленного комплекса, он подчеркнул, что развитие ВПК является приоритетом для Армении. "Продукция отечественного ВПК должна быть конкурентоспособной для того, чтобы экспортироваться. Мы должны сделать так, чтобы ВПК стал одним из локомотивов армянской экономики",- заявил Саргсян.
Говоря о социальных проблемах военнослужащих и их семей, Саргсян заметил, что их решение является приоритетом для властей страны. "С этой целью был создан Фонд страхования военнослужащих, который работает очень транспарентно и является хорошим примером взаимодействия государство - частный и общественный секторы. Думаю, что со временем возрастут также добровольные перечисления на счет Фонда. Я высоко ценю как идею создания Фонда, так и его работу. Уже определенные проблемы после его создания решены. Уверен, настанет время, когда государство сможет взять на себя расходы по социальному обеспечению военнослужащих и их семей, и в Армении уже не будет подобной проблемы",- заявил Саргсян. Он также коснулся вопроса дисциплины в ВС, подчеркнув, что у победившей армии не должно быть дисциплинарных проблем.
Резюмируя свою речь, Саргсян заявил: "За все последние годы я постоянно был с вами, буду и впредь, буду оказывать большее содействие. Я верю и доверяю вам. Мы обязаны предпринять шаги, которые повысят уровень нашей безопасности, это наша основная задача".
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|Политолог: Высокий процент "армянской" поддержки Путина - итог пропаганды
|Ереван: Сегодня невозможно говорить о прогрессе в карабахском урегулировании
|По программе "Зеленые источники солнечной энергии" намечается строительство фотогальванической электростанции для детей
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|Международные эксперты выявили ряд нарушений в судебном процессе по делу "Сасна црер"
|Шармазанов: Российский избиратель проголосовал за Россию в лице Путина
|В Стамбуле открылась выставка, посвященная Ани
|В Ереване состоится заседание Комитета по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Франкофонии
|Межведомственной комиссией МО были обсуждены проблемы приграничных общин
|С 19 марта температура воздуха повысится на 5-6 градусов
|Бако Саакян: Армянская община Америки проводит большую работу, направленную на развитие связей Арцаха и Армении с США
|Путин заручился поддержкой 90-92% избирателей, проживающих или временно пребывающих на территории Армении
|Саргсян поздравил Путина c переизбранием на пост президента России
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го марта
|В Ереване выбирают президента России: Явка на выборах беспрецедентная
|Жирайр Сефилян пригрозил властям Армении "армянским Нюрнбергом"
|Министерства здравоохранения Армении и Арцаха подписали Меморандум о взаимопонимании
|В Ереван впервые прилетели "Стрижи"
|Замначальника Управления МО Армении арестован за взятку по делу о поставках материальных ресурсов для нужд ведомства
|Булавинцев: Офицеры авиабазы "Эребуни" с честью справляются с поставленными перед ними задачами как учебными, так и боевыми
|Парванян: Армяно-российская объединенная группировка готова выполнить любую поставленную перед ней задачу
|Конверс Банк открыл в столице филиал "Еритасардакан" - для студентов, лекторов и молодых ученых
|Солнышко в ближайшие дни согреет жителей Армении
|Советник президента Арцаха: Визит Бако Саакяна в США является серьезным импульсом для процесса международного признания республики
|Гагик Арутюнян: События 1 марта 2008 года стали одной из самых позорных страниц в истории Армении
|Банк ВТБ (Армения) стал спонсором культурного проекта "Возвращение украденного "Врубеля"
|Папа Римский Франциск наградил посла Армении в Ватикане рыцарским орденом Большого Креста Папы Пия
|Минздрав Армении считает "Арменикум" эффективным препаратом и делает все возможное для увеличения его производства и повышения международного признания
|Президент РА: Высший судебный совет должен оправдать не только ожидания тех людей, кто проектировал этот Совет, но и ожидания общественности Армении
|В Ярославле обсудили современные угрозы государств- участников объединенной системы ПВО СНГ
|Президент Арцаха в Вашингтоне провел встречу с руководством Армянской Ассамблеи Америки
|В Армении имеются труднопроходимые дороги
|Арцах заинтересован в последовательном продолжении сотрудничества с традиционными партиями
|Эдуард Шармазанов: Важно, чтобы выборные процессы во всех странах ОДКБ носили демократический характер
|Цели и программы Североатлантического альянса будут приведены в соответствие с реформами в оборонной сфере Армении
|Между Арменией и Францией подписана программа сотрудничества в оборонной сфере на 2018 год
|В годовщину смерти Артура Саркисяна в столице Армении прошел митингшествие
|Электросети Армении предупреждает об отключениях 17-го марта
|Кобахидзе: Армяно-грузинские дружеские отношения сегодня динамично развиваются по разным направлениям
|В Эстонии открылась выставка "Армения на древнейших картах"
|Премьер Азербайджана признал: Карабахский конфликт не претерпел серьезных изменений в сторону урегулирования
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