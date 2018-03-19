Понедельник, 19 Марта 2018 17:44

АрмИнфо. Вертикаль управления Вооруженными силами Армении сегодня - после конституционных реформ претерпела кардинальные изменения. Впредь ВС Армении будут управляться вертикалью премьер-Совет безопасности - правительство-глава Генштаба. Об этом на встрече с руководящим составом ВС РА заявил президент Серж Саргсян.

Однако, подчеркнул он, это вовсе не означает, что президент не будет участвовать в управлении ВС. По предложению премьера, как пояснил Саргсян, президент будет назначать главу Генштаба и других должностных лиц ВС, а также вручать ордена и медали. Он также заметил, что изменилась не только вертикаль управления ВС, но и реформировался его аппарат. "Реформы должны быть нацелены не на сокращение аппарата, а на повышение эффективности его работы",- заявил Саргсян. Президент также сообщил, что в контексте предстоящих реформ военные учения "Шант" будут проведены осенью текущего года.

Касаясь работы военно-промышленного комплекса, он подчеркнул, что развитие ВПК является приоритетом для Армении. "Продукция отечественного ВПК должна быть конкурентоспособной для того, чтобы экспортироваться. Мы должны сделать так, чтобы ВПК стал одним из локомотивов армянской экономики",- заявил Саргсян.

Говоря о социальных проблемах военнослужащих и их семей, Саргсян заметил, что их решение является приоритетом для властей страны. "С этой целью был создан Фонд страхования военнослужащих, который работает очень транспарентно и является хорошим примером взаимодействия государство - частный и общественный секторы. Думаю, что со временем возрастут также добровольные перечисления на счет Фонда. Я высоко ценю как идею создания Фонда, так и его работу. Уже определенные проблемы после его создания решены. Уверен, настанет время, когда государство сможет взять на себя расходы по социальному обеспечению военнослужащих и их семей, и в Армении уже не будет подобной проблемы",- заявил Саргсян. Он также коснулся вопроса дисциплины в ВС, подчеркнув, что у победившей армии не должно быть дисциплинарных проблем.

Резюмируя свою речь, Саргсян заявил: "За все последние годы я постоянно был с вами, буду и впредь, буду оказывать большее содействие. Я верю и доверяю вам. Мы обязаны предпринять шаги, которые повысят уровень нашей безопасности, это наша основная задача".