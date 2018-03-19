Понедельник, 19 Марта 2018 15:45

АрмИнфо.Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян убежден, что сегодня невозможно говорить о прогрессе в нагорно-карабахском урегулировании.

Отвечая на вопрос о том, идут ли сегодня переговоры о передаче 5 подконтрольных Арцаху районов Азербайджану, он, в частности, заметил: "Сегодня переговоры ведутся в двух плоскостях - создать условия для обеспечения продолжения переговорного процесса, а затем достичь прогресса на них". А для этого, по его словам, необходимо создать атмосферу доверия. "Доверие заключается в том, чтобы стороны не стреляли. Именно поэтому поднимался вопрос о создании механизмов расследования инцидентов на передовой и расширения мандата офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. Сегодня говорить о прогрессе не возможно, поскольку Азербайджан отказывается от этих договоренностей", - сказал Кочарян. Он также заверил, что речь о территориальных компромиссах сегодня не идет.

Кочарян не стал отвечать на вопрос о том, кто будет представлять Армению за столом переговоров после апреля, текущего года. Он лишь призвал не спешить и запастись терпением.

А на вопрос о расширении полномочий Генсека МИД в противовес министерским полномочиям, Кочарян, в частности, сказал: "Полномочия секретаря расширятся, однако это не делается для того, чтобы создать противовес министру ИД".