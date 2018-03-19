Понедельник, 19 Марта 2018 15:34

АрмИнфо. ACBA-Credit Agricole Bank и Всеармянский Фонд "Армения" в рамках совместной программы "Зеленые источники солнечной энергии" содействуют Фонду "Детские деревни SOS" по установке 14-ти солнечных водонагревателей емкостью 500 л.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, на первом этапе программы предусмотрена установка солнечных водонагревателей, после чего начнется строительство солнечной фотогальванической электростанции.

В результате использования альтернативных источников энергии Иджеванская "Детская деревня SOS" не только снизит на 100% расходы на отопление и нагрев воды, но и значительно сократит выбросы углекислого газа в окружающую среду.

Программа реализуется на средства накопленные по картам "VISA Благотворительный", выпускаемых в рамках партнерства Банка ACBA-Credit Agricole с Всеармянским Фондом "Армения". В частности, часть доходов с безналичных операций картодержателей "VISA Благотворительный" ACBA-Credit Agricole Bank перечисляет во Всеармянский Фонд "Армения", и на эти накопленные финансовые средства регулярно реализуются разные крупные благотворительные программы.

Напомним, что ACBA-Credit Agricole Bank функционирует в Армении с 1995г. Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. - 15,56%, акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A.) - 12,44%, "ACBA Federation" CJSC - 71%.