Понедельник, 19 Марта 2018 15:21

АрмИнфо.Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян призвал проявить деликатность по вопросу голосования граждан России армянского происхождения.

Так, Кочарян на просьбу журналистов прокомментировать активность граждан в Армении на выборах президента России, в частности, сказал: "Это свидетельствует о том, что граждане выражают интерес к выборам".

Меж тем на замечание о том, что большинство избирателей, это армяне, отказавшиеся от армянского гражданства и принявшие российское, он сказал: "Нужно проявлять деликатность в подобных вопросах. У нас тоже, в ходе выборов граждане Армении другой национальности проявляют активность".

18 марта в России прошли выборы президента РФ. Президент избирается на шестилетний срок. По предварительным подсчетам бюллетеней в Ереване, за Владимира Путина проголосовали 90-92% избирателей. Всего в Ереване в выборах приняло участие порядка 5000 граждан. Посол России в Армении Иван Волынкни назвал беспрецедентной явку на выборах.

Отметим, что по предварительным данным ЦИК России, по результатам обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) действующий президент Владимир Путин набирает почти 76,66% голосов. Путин заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей - за него отдали свои голоса 56,206 миллиона граждан. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Четвертое место занимает выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак с 1,67% голосов избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1,04%, Борис Титов (Партия роста) с 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов. За каждого из них свои голоса отдали менее 1 млн человек. При этом явка избирателей на выборах президента России, которые прошли 18 марта, составила, по предварительным данным, 67,74% или 73,36 млн человек.