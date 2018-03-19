Понедельник, 19 Марта 2018 13:50

АрмИнфо.Президентские выборы в России прошли в соответствии с нормами демократии, международного права и российского законодательства, и в этом мнении сошлись также представители европейских наблюдательских миссий. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил глава наблюдательской миссии Парламентской ассамблеи ОДКБ Эдуард Шармазанов, подводя резюме президентских выборов в России, на которых по предварительным данным победу одержал Владимир Путин.

Он отметил, что члены наблюдательской миссии ПА ОДКБ побывали в предвыборных штабах практических всех кандидатов в президенты, а также в 60 избирательных участках. "Скажу честно, если и были какие-то жалобы, то они касались в основном технических проблем",- заверил Шармазанов, подчеркнув, что основным знаковым явлением нынешних выборов стала беспрецедентно высокая явка избирателей.

"Я склонен мотивировать это, сложившимися геополитическими реалиями. Своей высокой явкой и безоговорочной поддержкой своего лидера, народ показал, что доверяет проводимому Владимиром Путиным политическому курсу. По сути, народ консолидировался вокруг Путина и против внешних давлений, он проголосовал за Россию в лице Путина. В экспертных кругах даже звучат мнения о том, что западные лидеры своими санкциями и давлениями, сыграли лишь на руку российскому лидеру, сделав его победу более убедительной",- заявил Шармазанов.

Рассматривая победу Путина в призме российско-армянских отношений, Шармазанов заметил, что итоги президентских выборов в России обеспечат дальнейшее развитие союзнических отношений двух стран, продолжительность начатых совместных программ. "Победа Путина означает продолжение союзнического партнерства между Арменией и Россией, продолжительность начатых сотен программ, реализацию многих новых проектов",- отметил он.

Касаясь звучащего в армянских общественных кругах недовольства в связи с тем, что победа Путина означает продолжение "империалистической политики" и поставок оружия Россией Азербайджану, Шармазанов заметил: "Да, мы не в восторге от того, что Россия продает оружие Азербайджану, но, в то же время, надо заметить, что именно в период президентства Путина была заключена беспрецедентная сделка по поставкам сверхсовременного российского оружия Армении по льготным ценам, реализованы многие другие не имеющие аналогов выгодные проекты. Уверяю Вас, ни одна другая страна не согласилась бы на таких условиях поставлять оружие и энергоносители Армении. А как бы развивалась ситуация, победи на выборах не Путин, а какой-либо другой кандидат? Могут ли эти критики дать ответ на этот вопрос? Так, что в любом случае прогнозируемость, лучше, чем неопределенность",- резюмировал вице-спикер.